Budgets, inflation, IA : le recap’ de la semaine

Une question de budget. Alors que les banques deviennent une variable d’ajustement pour les Etats européens, le projet de loi de finances français a marqué l’actualité ces derniers jours.

Le plan présenté par le gouvernement laisse entier le défi du désendettement et devrait pousser le Trésor à émettre pour 285 milliards d’euros à moyen et long terme en 2024. Dans ce contexte, l’étau se resserre autour de la fiscalité du patrimoine. L’idée d’un «ISF vert» refait son apparition.

Les entreprises ne sont pas épargnées, même si Vinci, ADP et Eiffage ne comptent pas se laisser faire face à la hausse des taxes sur les concessions. Sur le crédit immobilier, Bercy opte en revanche pour le statu quo, au grand dam des professionnels.

La trajectoire budgétaire présentée par l’Italie mercredi soir a même fait déraper le rendement souverain à dix ans du pays, qui a vu son écart avec le taux allemand toucher un pic de neuf mois le lendemain. Le marché s’est toutefois calmé dès le jour suivant, bien aidé par des chiffres de l’inflation rassurants en zone euro.

Coty a rejoint Paris

Pendant ce temps, en Chine, le promoteur immobilier Evergande a vu son président placé en résidence surveillée et son action a été suspendue de cotation. A New York, TotalEnergies a présenté des nouveaux objectifs qui ont réjoui les investisseurs. Eutelsat a pour sa part rejoint la Bourse londonienne grâce à sa fusion avec OneWeb et le spécialiste américain des cosmétiques Coty a fait de premiers pas discrets sur Euronext Paris.

En arrière-plan, l’IA continue à occuper l’espace : Iliad a annoncé 200 millions d’euros d’investissements stratégiques dans le domaine, le créateur de ChatGPT, OpenAI, espère tripler sa valorisation, à 90 milliards de dollars, et Meta s’apprête à lancer des assistants virtuels.

Moins en lumière que la semaine dernière, le secteur bancaire s’est aussi illustré ces derniers jours : le Crédit Agricole s’est offert Worklife et Commerzbank a annoncé le versement de 3 milliards d’euros à ses actionnaires en trois ans. Dans l’assurance, les fonds en euros ont subi une décollecte de 2,5 milliards d’euros en août et Axa a la marque la plus valorisée parmi les sociétés financières françaises.

Retrouvez également nos derniers décryptages consacrés à la taxe carbone, aux «management packages» et aux objectifs de durabilité.

Cette semaine, notre Grand angle est dédié à la finance durable alors que la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2024, de la directive européenne de reporting de durabilité (CSRD), marque un point de bascule en matière d’extra-financier pour les entreprises comme pour les investisseurs.