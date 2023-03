Sommaire

Pour les Utilisateurs de l’Opinion, la société BEY MEDIAS PRESSE ET INTERNET, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le N° 792 109 241, dont le siège social est situé 8, rue BELLINI - 75116 PARIS qui exploite le site lopinion.fr, ses applications mobiles, et qui organise des Evénements sous la marque l’Opinion

* Les informations collectées indirectement consistent en certaines données de profil professionnel et concernent uniquement les Professionnels de la finance et des grandes entreprises.

Ces actions sont optimisées grâce à des opérations de profilage (suivi des comportements et de navigation des Utilisateurs sur les Sites et combinaison avec des informations collectées indirectement*, afin de déterminer leurs préférences ou centres d’intérêts), et notamment la diffusion de campagnes publicitaires ciblées et pertinentes.

Améliorer nos services et l’expérience Utilisateur Cette finalité consiste en la réalisation d’études statistiques internes visant à proposer des services et contenus adaptés aux Utilisateurs.

Pour les Professionnels de la Finance et des grandes entreprises, publier des annuaires professionnels comprenant des données de profil professionnel Ces données sont diffusées au format papier, au format digital et à des agrégateurs d’informations professionnelles.

Assurer la sécurité et la maintenance des Sites Certaines informations techniques sont collectées notamment par le biais de cookies et vérifiées afin de sécuriser nos Sites.

Permettre à l’Utilisateur de s’inscrire et d’accéder à nos Evénements Nous collectons des données permettant d’identifier et d’accueillir l’Utilisateur. Pour certains Evénements spécialisés (BtoB), nous nous réservons le droit de vérifier l’appartenance à la profession de l’Utilisateur qui souhaite y souscrire.

Créer et gérer le compte BEY CONNECT de l’Utilisateur L’accès à nos sites et aux services que nous proposons requiert la création d’un compte utilisateur sur la passerelle d’accès BEY CONNECT.

Quelles sont les bases légales retenues pour nos traitements ?

Finalité du traitement Base juridique du traitement Créer et gérer le compte BEY CONNECT de l’Utilisateur Execution d’un contrat avec l’Utilisateur Servir les abonnement set les services auxquels l’Utilisateur souscrit, gérer les communications auxquelles il souscrit, livrer les publications qu’il commande Execution d’un contrat avec l’Utilisateur (pour les abonnements), le consentement de l’Utilisateur (pour les newsletters), notre intérêt légitime (pour les newsletters BtoB) Permettre à l’Utilisateur de s’inscrire et d’accéder à nos événements Execution d’un contrat avec l’Utilisateur (pour l’inscription et l’accès), notre intérêt légitime (pour le partage des données avec les sponsors) Collecter le règlement de l’Utilisateur et gérer éventuels les litiges Execution d’un contrat avec l’Utilisateur Assurer la sécurité et la maintenance des Sites Notre intérêt légitime Pour les Professionnel de la finance et des grandes entreprises, publier des annuaires professionnels comprenant des données de profil professionnel Notre intérêt légitime Améliorer nos services et l’expérience Utilisateur Notre intérêt légitime Réaliser des actions de prospection commerciale auprès des Utilisateurs, y compris par le biais d’un profilage excluant le comportement internet Notre intérêt légitime Réaliser des actions de prospection commerciale auprès des Utilisateurs par le biais d’un profilage intégrant le comportement internet sur nos Sites exclusivement Notre intérêt légitime Permettre la réalisation par les annonceurs internet d’actions de prospection commerciale sur nos Sites, réalisées le biais d’un profilage fondé sur le comportement internet de l’Utilisateur Consentement de l’Utilisateur

Concernant les traitements fondés sur l’intérêt légitime

Les traitements dont les finalités ont pour fondement juridique notre intérêt légitime font l’objet d’études spécifiques afin de réaliser une balance entre les intérêts, droits et libertés de l’Utilisateur et les intérêts de BEY MEDIA :

Sur les traitements visant à la sécurité et à la maintenance des Sites Outre l’exigence d’intégrité, de confidentialité et de sécurité d’accès à nos sites, les traitements concernés, non intrusifs sur votre sphère personnelle, sont également réalisés dans l’intérêt de l’utilisateur, car de nature à renforcer la sécurité de ses données.



Sur les traitements visant à publier des annuaires professionnels comprenant des données de profil professionnel

Ces activités concernent uniquement les utilisateurs des services et sites de L’AGEFI. La parution dans ces publications n’est réalisée qu’avec l’accord de la société qui emploie l’Utilisateur et qui nous communique ses coordonnées professionnelles. Ces dernières sont limitées (fonction et données de contact professionnel) et non intrusive sur la sphère personnelle de l’Utilisateur, car destinées exclusivement à des professionnels.

Sur les traitements visant à améliorer nos services et l’expérience utilisateur

Afin de proposer des services personnalisés et correspondant aux attentes de l’utilisateur, il est nécessaire de traiter des informations sur la façon dont l’utilisateur utilise nos services. Aucune donnée sensible telle que définie par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) n’est collectée pour réaliser ces traitements.

Sur les traitements visant à réaliser des actions de prospection commerciale auprès des Utilisateurs par le biais d’un profilage

Nous apportons une distinction entre :



L’établissement de segments d’utilisateurs en fonction des produits et services auxquels ils ont souscrit ainsi que des données de profil professionnel (des utilisateurs BtoB uniquement).

Les actions marketing concernées consistent uniquement en des envois d’emailings. Elles sont destinées aux Utilisateurs qui, soit ont déjà souscris à nos services, soit sont des prospects BtoB. Conformément aux recommandations de la CNIL nous fondons ce traitement sur l’intérêt légitime avec possibilité d’opt-out immédiat.

L’établissement de profils fondés sur les données décrites ci-dessus, auxquelles sont associées les données de comportement sur nos Sites.

Les actions marketing concernées vont consister en de la personnalisation, essentiellement la promotion d’offres commerciales avantageuses, donc ont impact très limité et positif sur les droits de l’Utilisateur. Elles sont non intrusives dans la sphère personnelle car limitées aux activités de l’Utilisateur avec BEY MEDIA.

L’établissement de profils fondés sur les données du comportement de l’Utilisateur sur internet.

Les traitements concernés (qui n’ont pas d’autre finalité qu’une finalité marketing et publicitaire) sont réalisés par nos partenaires, et par l’écosystème publicitaire sur internet.

BEY MEDIA demande de recueillir le consentement préalable de l’Utilisateur pour ces activités. Toutefois certains acteurs de l’écosystème publicitaire peuvent fonder leurs traitements sur leur intérêt légitime, sans que BEY MEDIA puisse s’y opposer.

Nous partageons dans la rubrique « Quels sont les droits de l’Utilisateur et comment peut-il les exercer ?», des techniques permettant de réduire au maximum la collecte et le traitement de ces informations pour les Utilisateurs qui le souhaiteraient.

A qui les données de l’Utilisateur peuvent-elles être transmises ? Nos sous-traitants Ils assurent des prestations pour notre compte, notamment :



Gestion des abonnements

Portage des publications et expédition des commandes. Envoi des courriers

Collecte et sécurisation des paiements en ligne

Gestion des appels téléphoniques

Personnalisation des contenus des sites et applications mobiles

Réalisation d’opérations de maintenance et de développements techniques

Recueil des avis clients

Fourniture de solutions analytiques ou de statistiques de mesure d’audience

L’accès de nos sous-traitants aux données de l’Utilisateur se fait sur la base d’engagements écrits de respect des obligations leur incombant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données.

Nos partenaires événementiels Les données de l’Utilisateur d’inscription à un événement peuvent être transmises aux partenaires de l’événement dans le cadre de l’organisation et de la promotion de l’événement et aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par BEY MEDIA.

Nos partenaires éditoriaux Nous pouvons être amenés à communiquer vos coordonnées à des partenaires éditoriaux afin de vous offrir la possibilité de découvrir gracieusement d’autres publications.

Les autorités de police, autorités judiciaires ou administratives Lorsque nous avons l’obligation légale de le faire ou afin de garantir les droits, les biens et la sécurité de BEY MEDIA.

Transferts en dehors de l’UE En cas de transfert à un sous-traitant situé hors de l’Union Européenne, nous nous assurons de ce que le traitement soit encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne qui permettent de garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.