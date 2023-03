L’AGEFI est le service d’information leader des professionnels de la finance en France.

Plus de 100 collaborateurs sont mobilisés tous les jours pour offrir à ses lecteurs le meilleur service.

L’AGEFI a rejoint en septembre 2019 le groupe Bey Média dirigé par Nicolas Beytout fondateur et Président du quotidien l’Opinion.

L’AGEFI s’appuie sur la 1ère rédaction financière composée de 50 journalistes experts en finance, permettant de couvrir l’ensemble des secteurs de la finance (Asset Management, Private Equity, Wealth Management, Banque- Assurance, Tech-Crypto …)

Au quotidien, nos journalistes analysent, décryptent et approfondissent l’actualité et offrent à nos lecteurs une information unique à très forte valeur ajoutée (alertes, articles, analyses, dossiers de fond...) indispensables à leur activité.

Reconnu pour la qualité et le sérieux de l’information qu’elle diffuse L’AGEFI l’est aussi pour son expertise des nouveaux médias. L’AGEFI adapte constamment ses supports d’information aux évolutions technologiques et modes de consommation. Ainsi L’AGEFI a été le premier média à transformer son quotidien papier en quotidien électronique et ce dès septembre 2005 !

L’AGEFI, en tant qu’animateur des communautés qui composent la finance, organise plus de 30 évènements référents. Avec une connaissance unique sur les 300 000 professionnels de la finance en France et au travers ses événements : conférences, rencontres professionnelles, salon, diners, prix et classements, L’AGEFI est le relais privilégié entre les professionnels de la finance.

L’AGEFI le Service d’Information Professionnel, composés d’offres accessible uniquement sur abonnement.

L’AGEFI : le service d’information qui apporte une vision 360 de l’actualité dans la finance.

- Un suivi en temps réel de l’actualité sur www.agefi.fr

- 3 rendez-vous par jour, Le 7h le quotidien avec l’essentiel de l’info, Le point sur les marchés à mi-journée, Le Décryptage en fin de journée

- Le dossier hebdomadaire « Grand angle », chaque vendredi, une approche multi-format d’un sujet financier (article, vidéo, audio, data …)

- www. agefi.fr: Le portail Internet du groupe AGEFI / www.agefi.fr

L’AGEFI alpha : le mensuel dédié aux professionnels de l’investissement et de la gestion d’actifs.

Analyse, projection, approfondissement de l’information, L’AGEFI alpha apporte un regard neuf et éclairé sur les acteurs et leur stratégie du secteur de la gestion d’actifs.

Nos offres sectorielles

L’AGEFI Asset Management : le service de veille sur toute l’actualité de la Gestion d’actifs, composée d’un flux d’actualité en temps réel, d’une newsletter quotidienne, d’un guide, et du magazine L’AGEFI alpha / agefi.fr/asset-management

L’AGEFI Investisseurs institutionnels : le service de veille unique au cœur des institutionnels composé d’un flux d’actualité en temps réel, d’une newsletter quotidienne, du Guide des Institutionnels et du magazine L’AGEFI alpha / agefi.fr/investisseurs-institutionnels

L’AGEFI Private Equity : toute l’actualité du secteur et des acteurs du non-côté, composé d’un flux d’actualité en temps réel, d’une newsletter quotidienne, du Guide des Institutionnels et du Magazine L’AGEFI PE (Hors-Série semestriel) / agefi.fr/private-equity

L’AGEFI Cas&Risk : toute l’actualité du cash management et de la gestion des risques composé d’un flux d’actualité en temps réel, d’une newsletter quotidienne, et du Magazine L’AGEFI Cash&Risk (Hors-Série semestriel) / agefi.fr/cash-risk

L’AGEFI ACTIFS : le dispositif de référence dédié aux professionnels du conseil patrimonial composé du suivi de l’actualité en temps réel sur le site www.agefiactifs.com, de la newsletter quotidienne, de la newsletter Hebdo Focus Fond tous les vendredi + auquel s’ajoute le magazine mensuel L’AGEFI actifs.

L’AGEFI Dow Jones, le fil d’information en temps réel de 6h à 23h sur les marchés financiers et boursiers en langue française en association avec le réseau mondial Dow Jones Newswire.

Nos principaux évènements sur 2023

L’AGEFI anime les communautés de la finance à travers l’organisation d’évènements de références animés exclusivement par les journalistes de la rédaction de L’AGEFI.

Salons

AM Tech Day

Universwifnet

Forum

La Journée Nationale des Investisseurs

Forum de la Gestion Privée

Forum Private Assets

Forum ETF & Indexing

Forum des investisseurs institutionnel

Forum ESG et Impact Investing

European Finance Forum

Private Equity France

Patrimoine Online

Rencontres d’actualité

Rencontre d’actualité Biodiversité

Rencontre d’actualité Banques & Finance verte

Les Cercles de L’AGEFI Lyon / Bordeaux / Nantes / Lille

Rencontre d’actualité Energies/ Financement & Investissements