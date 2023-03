Après SGAM, voici SGIM. La Société Générale projette de lancer une marque de gestion baptisée Société Générale Investment Managers, ou SGIM en abrégé, a appris NewsManagers. Cela n’est pas sans rappeler la marque et l’activité de gestion d’actifs Société Générale Asset Management, vendue dans la douleur après la crise financière de 2008 au Crédit Agricole pour former Amundi, mais l’objet est quelque peu différent. Le nom de SGIM aurait vocation à devenir la marque ombrelle de trois activités existantes de Société Générale, notamment SG 29 Hausmann à Paris, SGPWM au Luxembourg (pour Société Générale Private banking wealth management qui gère environ 7 milliards) et EIS (pour External investment solutions). La nouvelle marque représenterait un ensemble d’une quarantaine de milliards d’euros d’encours clients avec la particularité de travailler en architecture ouverte en ce qui concerne la commercialisation de fonds auprès de leur riche clientèle, même si Amundi reste un partenaire majeur. L’idée n’est pas de fusionner les entités mais de leur donner une certaine cohérence par une marque ombrelle et améliorer la visibilité de l’activité, indique une source proche. Cette activité de gestion d’actifs serait directement rattachée à la direction commerciale de Société Générale Private Banking pilotée par Olivier Paccalin.