La transparence consiste à dire les choses.Yomoni ne se cache pas en annonçant «une année noire pour la gestion d’actifs dans son ensemble» qui l’a amené à une performance de moins 17% pour les profils dynamiques. Mais l’essentiel est sauf puisque «le rendement à long terme, soit depuis le lancement de Yomoni en 2015, est de 6% net de frais, souligne Sébastien D’Ornano, président de Yomoni. C’est mieux que 49% de nos concurrents en 2022 et sur le long terme, nos portefeuilles surperforment 95% des fonds concurrents à risque équivalent.» Cette «année compliquée» aura été celle de l’accompagnement des clients par des appels, des webinaires, des vidéos, des e-mailings… pour apaiser l’inquiétude et affermir la confiance. C’est aussi une année charnière. «Nous avons passé un cap, résume Sébastien D’Ornano. Le marché est plus mature, la gestion passive est mieux connue et nous avons désormais un track record de huit ans. De plus, nous avons recruté plus de 25 personnes notamment pour accueillir les nouveaux clients et établir un contact très rapide en cas de besoin.» Ainsi, Yomoni a enregistré 40% de mandats supplémentaires comme en 2021, pour un total de plus de 50.000 mandats. La collecte nette a atteint 250 millions d’euros, un peu moins que les 285 millions enregistrés en 2021, mais les encours totaux arrivent à près de 900 millions d’euros. Les nouveaux clients sont un peu plus jeunes et un peu plus avertis, tandis que les horizons de placement s’allongent. Une tendance qui confirme l’intérêt croissant des nouvelles générations pour une offre diversifiée mais claire, avec un tarif ajusté à 1% maximum. Private equity Outre l’assurance-vie et le PER (plan épargne retraite), Yomoni a ajouté à sa gamme le private equity avec Altaroc pour partenaire, une offre accessible à partir de 100.000 euros qui a séduit une frange très patrimoniale de la clientèle. Elle sera mise à la disposition d’un public plus large avec un ticket plus petit dès cette année. Par ailleurs, Yomoni propose désormais aux indépendants de placer la trésorerie de leur entreprise, via des partenariats avec Qonto ou Shine. Une clientèle différente mais intéressante. Enfin, vu le succès des fonds ISR choisis par 36% des clients assurance-vie, Yomoni souhaite labelliser ISR davantage de ses fonds et obtenir le label B-Corp.