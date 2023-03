Crédit Mutuel

47 banques au crible * Peut (beaucoup) mieux faire. Tel est le jugement de Forrester quant à l’expérience offerte au client particulier par les banques européennes. L’indice CX (pour customer experience) du cabinet passe cette année au peigne fin la satisfaction de plus de 14.000 clients adultes de quelque 47 banques au sein de six pays (France, Royaume-Uni, Suède, Italie, Espagne, Italie). L’étude évalue la perception qu’a le client de son parcours selon son efficacité, sa simplicité et le bien-être qu’il procure.