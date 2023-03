Les perspectives économiques de l’Allemagne s’améliorent, a annoncé lundi la Bundesbank, qui craint néanmoins que la croissance sous-jacente des prix mette plus de temps à s’atténuer. L’économie a été résiliente au quatrième trimestre 2022, aidée par un hiver doux, des prix de l'énergie plus bas, une confiance des entreprises étonnamment résistante et des dépenses de consommation dynamiques. «Les perspectives à court terme sont également plus favorables à l’heure actuelle qu’elles ne l'étaient il y a quelques mois à peine», a déclaré la banque centrale dans un rapport économique mensuel. La plus grande économie d’Europe a également été soutenue par un marché du travail solide et l’amélioration des conditions mondiales, «les craintes de récession s’estompant quelque peu», a déclaré la Bundesbank. Mais la banque centrale indique que les salaires augmentent maintenant rapidement, provoquant une deuxième vague de pressions inflationnistes qui ralentira la désinflation globale. «Elles contribueront à garantir que l’inflation reste bien au-dessus de l’objectif à moyen terme de 2% pour la zone euro pendant une période prolongée», ajoute la banque.