L’indice des coûts d’indemnisation des salariés (Employment Cost Index, ECI) a augmenté de 1% en rythme trimestriel à fin 2022 aux Etats-Unis, d’après la publication de l’US Bureau of Labor Statistics (BLS) mardi. Il s’agit d’un troisième ralentissement consécutif après les hausses de 1,2% fin septembre et 1,3% fin juin. Les marchés attendaient encore +1,1%. Les salaires et traitements, qui représentent environ 70% des coûts salariaux, ont augmenté de 1% (après +1,3% au T3), et les charges sociales ont augmenté de 0,8% (+1% au T3). En glissement annuel, les coûts salariaux ont augmenté de 5,1%, légèrement au-dessus des 5% à fin septembre, mais ajustées de l’inflation, ils ont diminué de 1,3%. Pour les seuls salariés du secteur privé, la variation des salaires et traitements est encore de 5,17% également, mais descend à 3,65% selon une variation trimestre/trimestre annualisée, de plus en plus regardée par la Fed pour estimer ses effets sur l’inflation.