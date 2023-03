Agicam, la société de gestion d’AG2R La Mondiale, a été rebaptisée AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs, a annoncé ce matin le groupe de protection sociale. Elle gère les actifs financiers des sociétés du groupe dans le cadre des institutions de retraite complémentaire Agirc et Arrco et de ses solutions d’assurance vie, épargne, retraite et prévoyance, à l’exception des actifs obligataires assurantiels et immobiliers. Ses encours s’élèvent à 25,77 milliards d’euros à fin mars 2017, dont 15 milliards d’actions, 9,6 milliards d’obligations et et 1 milliard d’actifs monétaires, précise le communiqué d’AG2R La Mondiale.