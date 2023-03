Automobile

Comme l’Union européenne (UE), la Californie a décidé jeudi que les véhicules neufs vendus dans l’Etat américain à compter de 2035 devront être électriques ou hybrides, et non plus à essence. Ce projet annoncé par le gouverneur Gavin Newsom en septembre 2020 a été validé par la Commission des ressources atmosphériques, laquelle a mis en place un resserrement progressif de la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre dès 2026. L’administration fédérale doit cependant approuver ces nouvelles mesures.