La réforme impossible des droits de succession

Mathilde Castagna

A l'aube d'un transfert de richesse massif, estimé à 83.000 milliards de dollars à l'échelle mondiale au cours des vingt prochaines années, les femmes seront bientôt détentrices de près de la moitié des actifs européens. Une situation qui rebat les cartes d’un secteur historiquement dominé par les hommes.