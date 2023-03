Assurance vie

CNP Assurances et Meridiam s’associent pour lancer l’unité de comptes (UC) CNP Infrastructures Durables. Réservée aux partenaires distributeurs de CNP Patrimoine, elle propose aux assurés l’accès à un portefeuille d’infrastructures matures, durables et engagées dans la transition écologique caractérisées par des rendements résilients et de long terme. Le potentiel de rendement net cible de l’UC est supérieur à 5% dès la première année. Partenaires depuis 2006, CNP Assurances et Meridiam, respectivement membres de la Net-Zero Asset Owner/Manager Alliance, ont déjà déployé ensemble plus d’un milliard d’euros dans les infrastructures essentielles améliorant la qualité de vie des populations. «Cette unité de compte vient compléter la gamme que nous proposons en non coté après l’unité de compte d’immobilier développée avec La Française et celle en private equity sur le thème de la transition énergétique avec Tikehau, expliquent Cécile Blondeau-Dallet et François Guilgot, co-directeurs de la division Ingénierie et Clientèle Patrimoniale de CNP Assurances. Nous avons ici fait appel à notre partenaire Meridiam, et l’UC qui bénéficie d’une classification 9 SFDR comporte une sélection d’investissements de différents fonds dans lesquels CNP a investi, déjà matures et sans courbe en J.» Comme la CNP donne accès à ses propres investissements dans les fonds de Meridiam, elle gère la liquidité de l’UC. Les 48 projets d’infrastructures sous-jacents sont européens et américains, et recouvrent notamment le développement de centrales de production de biométhane, de barrages de navigation automatisés, l’extension des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, etc.