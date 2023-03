Fusions-acquisitions

La Banque Postale a annoncé, ce lundi, que sa filiale de gestion d’actifs La Banque Postale Asset Management (LBPAM) est entrée en négociations exclusives avec le groupe Primonial pour acquérir la totalité du capital de La Financière de l’Echiquier (LFDE). Un protocole d’accord sur le projet d’acquisition de LFDE a déjà été conclu entre La Banque Postale et Primonial. Les accords définitifs doivent encore être soumis à la consultation des instances représentatives des personnels des deux entités. Leur signature éventuelle devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2023. L’acquisition, qui est soumise à la double approbation de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de la concurrence, pourrait être clôturée d’ici la fin du troisième trimestre 2023.Si les parties n’ont pas communiqué sur le montant de l’opération, LFDE était valorisée aux alentours de 700 millions d’euros lors de l’opération avortée de rachat de Primonial par Altarea en mars 2022. LFDE, co-fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, est l’une des marques de gestion d’actifs les plus connues de la place parisienne. Primonial avait racheté 40% du capital de LFDE en mars 2018 avant de racheter les 60% restants en mars 2019. La société de gestion comptait 11 milliards d’euros d’encours fin 2022. Primonial avait fait de LFDE son pôle de gestion d’actifs lui apportant les encours de ses boutiques de gestion Stamina AM et Altarocca AM, portant ses actifs à une dizaine de milliards d’euros. Cependant, la maison-mère de LFDE n’a jamais caché sa volonté de céder le gestionnaire ces deux dernières années. Des groupes français et étrangers avaient étudié le dossier lorsque Primonial, dont Bridgepoint étudie la cession depuis 2019, devait se faire racheter par Altarea mais l’opération ayant été annulée en mars 2022, LFDE était restée dans le giron de Primonial. «Comme nous l’avions anticipé en 2021, une nouvelle page devrait s’ouvrir pour LFDE», souligne le président de Primonial, Stéphane Vidal, dans un communiqué. Il ajoute que Primonial resterait «lié à LFDE par les partenariats commerciaux en cours, qui connaissent un beau succès». Nouvel ensemble L’éventuel rachat de LFDE vise à «conforter le positionnement de gérant de conviction multi-spécialiste» de LBPAM mais aussi à élargir la présence du gestionnaire d’actifs de La Banque Postale à 9 pays en Europe et d’étendre sa gamme de produits. Pour Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale, «l’acquisition de LFDE serait un accélérateur de croissance pour LBPAM, qui renforcerait ainsi ses activités en intégrant des équipes reconnues». Il assure également les complémentarités en termes de styles de gestion, de clientèles et d’équipes de ventes avec Tocqueville Finance et LBPAM alors que Tocqueville et LFDE sont tout deux des gérants européens de conviction.«Le Groupe La Banque Postale confirme ainsi sa volonté de développement pour ses activités de gestion d’actifs et à l’international», dit-il dans un communiqué. Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBPAM, estime que «dans un contexte concurrentiel accru, cette opération constituerait un atout de poids pour renforcer nos canaux de distribution et poursuivre notre croissance en France et en Europe». Les encours de LBPAM s’élèvent à 56 milliards d’euros en incluant ceux de Tocqueville Finance. La Banque Postale avait racheté 70% de Tocqueville Finance, également fondé en 1991, pour 40 millions d’euros en 2009 avant de monter progressivement jusqu’à 100% du capital. La Banque Postale évoque un «nouvel ensemble» qui compterait 67 milliards d’euros d’encours et s’appuierait sur les effectifs et les équipes dirigeantes existants sans pour autant se projeter sur une éventuelle fusion des trois gestionnaires LBPAM, LFDE et Tocqueville. Ce serait même plutôt l’inverse selon les déclarations des dirigeants. «LBPAM est un acteur solide qui a de grandes ambitions et qui entendrait capitaliser sur la marque LFDE en s’appuyant sur ses dirigeants et ses collaborateurs, tout en préservant l’autonomie et l’agilité qui la caractérisent depuis toujours», indique Bettina Ducat, directrice générale de LFDE. Début 2021, LBPAM avait dévoilé un objectif de 70 milliards d’euros d’encours sous gestion d’ici 2025 et viser une ou deux acquisitions, mais plutôt dans les actifs illiquides et réels.