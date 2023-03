Allocation d'actifs

Les chiffres globaux de décollecte pour les fonds domiciliés en Europe sous format Ucits et AIF (fonds alternatifs) témoignent d’une année 2022 cauchemardesque pour le secteur. Ces deux catégories de fonds ont décollecté de 278 milliards d’euros. Un niveau de décollecte jamais vu depuis 2008 et la grande crise financière. Le secteur n’avait pas étéen outre en décollecte depuis 2011 et la crise de la dette euro. Ce niveau de décollecte 2022 est d’autant plus rageant pour les gestionnaires que 2021 avait été une des meilleures années, marquée par la quasi-sortie des restrictions liées au Covid. Les fonds Ucits et AIF avaient alors collecté 888 milliards d’euros. Par type de fonds, les Ucits ont vu sortir l’an dernier presque 178 milliards d’euros et les AIF un peu plus de 100 milliards. Le quatrième trimestre positif n’aura pas suffi à compenser les pires mois de l’année en l’occurrence ceux de février et mars, juin et septembre (voir graphiques ci-dessous). Décollecte historique des AIF A noter que c’est la première fois depuis leur création que les AIF sont en collecte négative. «Cette évolution peut s’expliquer par la décision prise par plusieurs fonds de pension aux Pays-Bas, et dans une moindre mesure au Danemark, de ne plus gérer leurs actifs dans des enveloppes de fonds alternatifs et de recourir davantage à des mandats distincts en raison des nouvelles règles prudentielles IFR/IFD.», écrit l’Efama. Les ventes nettes de fonds alternatifs dans les autres pays européens sont restées positives et ont totalisé 112 milliards d’euros. Par catégorie d’actifs, ce sont les fonds AIF sur les actions qui ont enregistré les plus importants rachats (-219 milliards en net), suivis des Ucits obligataires (-136 milliards) puis des Ucits actions (-72 milliards). Pour Bernard Delbecque, responsable de la recherche à l’Efama, deux segments ont été épargnés: celui des fonds indiciels cotés (ETF) et celui des fonds classés article 9 qui ont tous les deux collectés respectivement 85 milliards et 26 milliards. Reste à savoir si l’industrie partagera son avis dans la mesure où les ETF sont moins margés et rapportent moins aux sociétés de gestion et que les fonds article 9 ont fondu comme peau de chagrin pendant l’année. Les gestionnaires avaient eu tendance en effet à s’emballer en classifiant les fonds article 9 pour attirer les flux en attendant les précisions du régulateur. Collecte des Ucits et AIF en 2022 par catégories d’actifs Ucits AIF Actions -71.7 -218.8 Obligations -136.5 -3.6 Multi-actifs 14.2 48.9 Monétaire 14.4 -4.8 Immobilier 6.5 Autres 2.3 71 Total 177.5 100.7 Collecte 2022 des fonds Ucits et AIF (en Md€, par mois)