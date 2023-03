Ils sont désormais au nombre de 17 ETF (Exchange trade funds) et répondent tous à des critères de durabilité. BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) vient de lancer deux ETF obligataires, Euro Aggregate Bond SRI Fossil Free et JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y cotés depuis le 8 mars 2023 sur Euronext Paris, Borsa Italiana et la bourse allemande Xetra et enrichit ainsi sa gamme dédiée.