Premier weekend d’octobre, la rumeur enflamme les réseaux sociaux. Le géant bancaire Credit Suisse, aux abois, est en proie selon certains à un effondrement imminent façon Lehman Brothers en 2008, ressuscitant les craintes d’un renouveau de la crise financière de 2008. Les graphiques tirés de Bloomberg illustrant l’accumulation à un niveau élevé de credit default swaps sur Credit Suisse et autres tableurs mettant en exergue le risque systémique d’autres banques l’attestent, la crise est là. Credit Suisse, à qui l’on reproche une communication proche de celle de Lehmann Brothers peu avant sa retentissante faillite, éteint l’incendie. La rumeur a vécu. Credit Suisse n’est pas tombé mais l’épisode dit beaucoup d’une industrie sur le qui-vive face au spectre d’une nouvelle grande crise financière. Depuis 2008, Chris Wallis, directeur général et des investissements de Vaughan Nelson Investment Management, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé sur les actions américaines, attendait une crise. Une crise mondiale des dettes souveraines. Comme souvent dans l’histoire des cycles financiers, la question n’était pas de savoir si elle surviendrait mais quand. Avec son équipe, ils avaient anticipé que celle-ci surgirait au milieu de la décennie 2020 ou plus tard en raison de plusieurs facteurs qui se seraient progressivement installés entre 2022 et 2024. Entre autres facteurs, citons les courbes démographiques, un renouvellement du cycle des matières premières, des échanges mondiaux réduits gonflant l’inflation, freinant la croissance des PIB et diminuant les profits des entreprises. Cependant, le stimulus fiscal des banques centrales en période Covid, la fracturation des chaînes d’approvisionnement et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont nettement avancé le calendrier, explique-t-il à NewsManagers. «L’invasion de l’Ukraine par la Russie a accéléré ces facteurs qui nous ont amené à cette crise. Avant le début du conflit, nous pensions que l’Asie connaîtrait une récession début 2022, l’Europe mi-2022 et les Etats-Unis en 2023. Nous pensons désormais que les Etats-Unis entreront en récession au premier trimestre 2023. Les attentes sur les résultats des sociétés pourraient atteindre un point bas au plus tôt au premier trimestre 2023 mais nous n’avons pas encore vu toutes les conditions préalablement nécessaires nous assurant que la croissance économique commencera à se stabiliser dans la deuxième moitié de 2023», soutient Chris Wallis. Pour le directeur général de Vaughan Nelson IM, les Etats-Unis seront «le dernier domino à tomber» dans la crise de la dette souveraine en raison du dollar fort. La Réserve fédérale apparaît comme le principal protagoniste de la crise, sa « piètre gestion » de la politique monétaire américaine s’étant exportée dans le reste du monde. Pour Chris Wallis, elle n’avait pas vraiment d’autre choix que de se montrer agressive dans sa remontée de taux pour combattre l’inflation et protéger le marché monétaire américain. Si la Fed devait repartir dans une politique d’assouplissement monétaire (quantitative easing), alors les perspectives d’inflation reviendront et l’indépendance même de la Fed pourrait être remise en cause d’après lui. Credit Suisse n’est pas Lehman Pour autant, la crise actuelle n’est en rien identique à celle de 2007-2008 selon Chris Wallis. Il la compare davantage à celle des années 2000 lorsque les marchés sortaient de la bulle sur les technologies de l’information et la récession dans les pays asiatiques. Cette période a engendré un ajustement des marchés sur plusieurs années, un «reset» qui, dit-il, va se produire sur une durée similaire après 2022. «En 2008, tout chutait à zéro. L’atmosphère autour de Credit Suisse fait écho à l’histoire de Lehman Brothers mais c’est un cas totalement différent. La chute de Lehmann était un événement singulier et l’origine de la crise de 2008 n’était pas la même que celle de 2022. Les banques centrales étaient lentes à fournir de la liquidité durant les premiers stades de la crise financière. De nos jours, la plupart des grandes banques centrales disposent de facilités d’urgence et fournissent la liquidité nécessaire sur le moment», compare-t-il. A la crise de la dette souveraine actuelle s’ajoute la crise énergétique exacerbée par un conflit russo-ukrainien qui pourrait s’étendre sur la durée. Les investissements énergétiques ne sont pas au rendez-vous. Des milliers de milliards d’investissements sont nécessaires dans les énergies fossiles traditionnelles avant qu’aucun gain ne soit réalisé dans la transition vers les énergies renouvelables, constate Chris Wallis. Pour lui, l’hiver 2023/2024 pourrait s’avérer encore plus rude que l’hiver 2022/2023 si aucun changement d’ampleur n’est observé dans les postures géopolitiques actuelles. Quid de l’ESG pour le directeur général de Vaughan Nelson IM basé à Houston dans l’Etat du Texas, qui a, cet été, banni BlackRock et d’autres pour leurs politiques dans ce domaine ? Pour Chris Wallis, l’ESG est un élément «incroyablement important» mais qui reste un discours avant tout. «Comme les énergies fossiles, les renouvelables ont un impact fort sur l’environnement. En réalité, le problème n’est pas tant les énergies fossiles que la manière de les extraire. De plus, le vrai chaînon manquant d’un point de vue environnemental est la mise en place d’une taxe carbone mondiale qui permettrait de gérer efficacement les émissions de gaz à effet de serre dans le monde» Dégonflage de bulles à venir Chris Wallis s’attend à ce que les marchés ressemblent à un rodéo dans les mois qui arrivent. «Quand vous montez un taureau, vous devez tenir neuf secondes dessus pour obtenir un score», précise-t-il. Le prix des actifs financiers doit nécessairement chuter, suggère le directeur général de Vaughan Nelson IM, qui s’attend à une forte dose de volatilité, à des devises très impactées et au repricing de plusieurs bulles d’actifs. «Nous voyons certaines bulles dans le marché. La gestion passive en est une aux Etats-Unis car elle représente 42% du marché actuel et croît de 3 à 4% par an. Si la croissance de la gestion passive dépasse sensiblement les 50 %, il est fort probable que la découverte des prix sur le marché ne fonctionnera plus correctement, ce qui nécessitera des changements réglementaires. Le capital-investissement et le capital-risque sont une autre bulle qui sera probablement réévaluée», anticipe Chris Wallis.