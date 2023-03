De plus en plus, les sociétés de gestion demandent aux entreprises dans lesquelles elles sont investies d’inclure davantage de femmes aux postes de direction, d’être plus diverses dans leurs recrutements… Mais s’appliquent-elles à elles-mêmes ces exigences? En France, une majorité de sociétés de gestion (54 %) est dépourvue de dispositif en faveur de l’égalité des chances, hors recrutement, selon la première étude sur la diversité socio-cultuelle menée par l’Association française de la gestion financière. Si la prise en compte reste embryonnaire, le sujet ne laisse pas les sociétés de gestion indifférentes. Ces dernières sont 54 % à souhaiter que leur association professionnelle produise des fiches de partage de bonnes pratiques sur la thématique de la diversité socio-économique. En outre, 20 % sollicitent l’AFG pour qu’un modèle d’enquête interne permettant de mieux mesurer la diversité socio-économique au sein de l’entreprise soit mis à leur disposition. La diversité comme levier de performance «La diversité est un véritable levier de performance économique. Elle favorise la créativité, l’innovation. Surtout, elle permet de mieux appréhender les besoins des clients qui eux-mêmes sont très divers», a affirmé Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, en préambule d’une conférence de l’AFG sur l’égalité des chances. Yves Choueifaty, le directeur général de Tobam, ne pense pas de son côté que la diversité soit bonne ou mauvaise, «mais je crois que ça marche, et c’est la seule chose qui m’intéresse en tant que chef d’entreprise», déclare-t-il. Cet adepte de la diversification juge son bilan contrasté en matière de diversité. «La personne la mieux payée chez nous est une femme. Et dans chacun de nos quatre départements, la personne la mieux payée est une femme», s’enorgueillit-il. «En revanche, nous avons beaucoup moins de femmes que d’hommes chez nous», regrette-t-il. Parallèlement, il se félicite d’avoir une bonne diversité au niveau ethnique et géographique, mais estime n’avoir pas bien réussi à intégrer des personnes en situation de handicap ou des minorités sexuelles. Pour se rattraper, «nous avons mis en place un programme de compensation. On se donne des objectifs. Quand on ne les atteint pas en interne, on essaie de faire en sorte de contribuer à leur amélioration dans la société», indique-t-il. Mesurer la diversité est possible Pour savoir si son organisation est diverse, au-delà de la représentation hommes/femmes, il faut mesurer. Beaucoup pensent encore que collecter des données sur les origines sociales et culturelles des salariésest illégal. Mais ce n’est pas le cas, selon les intervenants de la conférence de l’AFG. «Il est possible de le faire en conformité avec la loi, à partir du moment où il y a une anonymisation des données», a expliqué Caroline Courtin, responsable diversité, égalité et inclusion de BNP Paribas, lors de cette conférence. De plus, les entreprises peuvent aujourd’hui s’appuyer sur le questionnaire conçu et utilisé pour établir l’index expérimental diversité et inclusion lancé par Elisabeth Moreno. Ce questionnaire, qui se concentre sur l’origine sociale, culturelle et géographique des répondants, est dans le domaine public; il a été validé par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et par le Défenseur des droits. «L’entreprise n’a pas à voir le détail des réponses, mais elle obtient des données agrégées et elle peut travailler dessus», précise Caroline Courtin. BNP Paribas fait partie des neuf entreprises qui ont participé à l’expérimentation de l’index diversité et inclusion. Ce n’était pas la première fois que la banque française sondait la diversité de ses collaborateurs. Mais cette enquête a permis d’aller plus loin. «Ce qui était inédit, c’était de questionneur les collaborateurs sur leur vécu et sur leur ressenti de l’impact que leurs origines ont sur leur parcours et leur carrière, et sur la façon dont elles se sentent ou pas inclues dans l’entreprise», détaille-t-elle. Des collaborateurs très réceptifs «Quand vous posez la question dans l’asset management sur le ressenti de l’égalité professionnelle à une population où vous avez 90 % d’hommes, la réponse est en général très favorable. Quand vous posez la question sur ce que perçoivent les femmes et ce que perçoivent les hommes de ce sujet, les réponses divergent. Dans ce cas précis, l’intérêt était de pouvoir poser la question à quelqu’un dont les parents n’ont pas fait d’études, ou qui est issu de l’immigration… et de savoir quel vécu il a au sein de l’entreprise»,illustre-t-elle Ardian a mené une initiative similaire, en marge de l’initiative gouvernementale. «Nous avons développé quelque chose de similaire, qui nous a permis de demander à nos collaborateurs de manière anonyme et sur une base volontaire de s’auto-identifier, en fonction de leur singularité, et de parler de leur sentiment d’inclusion», a raconté Maxime Letissier, human resources manager chez Ardian. Cette initiative a été validée par la CNIL. Le bilan de ces opérations a été très positif à la fois pour Caroline Courtin et Maxime Letissier. Déjà, les collaborateurs ont été très réceptifs, signe qu’ils sont sensibles à l’intérêt qu’on peut leur porter. Chez Ardian, 75 % des collaborateurs ont répondu, et 50 % dans la première journée! Ensuite, cela permet d’avoir une connaissance plus fine des salariés, en découvrant notamment des diversités non-visibles. Si cela a été «une grande source d’apprentissage», Maxime Lettissier déconseille aux entreprises de lancer une telle enquête sans préparation. «Une entreprise ne peut pas envoyer un questionnaire du jour au lendemain, alors qu’elle n’a jamais abordé le sujet de la diversité. Ce serait mal perçu et mal compris. Il faut d’abord poser un cadre de confiance», recommande-t-il. Les universités offrent davantage de diversité Parmi les enseignements précis de l’enquête, Caroline Courtin a été confortée dans ses processus de recrutement. En effet, les collaborateurs ayant répondu ont indiqué à 70 % que l’origine n’avait pas d’impact (ni positif, ni négatif) sur le recrutement. C’est davantage sur la carrière que Caroline Courtin a été interpelée. 20 % des collaborateurs ont estimé que l’origine avait un impact sur leur carrière (pas forcément au sein de BNP Paribas). Or, dans ces 20 %, on trouve deux fois plus de personnes que dans les 80 % qui sont soit d’origine étrangère, soit qui n’ont pas de diplôme, soit qui sont d’origine ultra-marine. Du côté d’Ardian, Maxime Letissier a constaté que là où il y a plus de diplômes d’universités, il y a plus de diversités. Ce qui a conduit la société à revoir son approche de relations avec les écoles. De plus, il a noté, dans les réponses aux questionnaires, un vrai besoin de «plus d’objectivité, de transparence dans les développements de carrière et les rémunérations». Le tabou de l’orientation sexuelle Sur le sujet des orientations sexuelles, le bilan est plutôt mitigé, selon Maxime Letissier. «Notre questionnaire a montré que seulement 2 % se déclaraient LGBT. On peut donc penser que le cadre de sécurité et de confiance n’est pas encore assez développé chez nous pour que les collaborateurs aient la capacité de se déclarer», a-t-il observé. Ce sujet peu abordé par les sociétés de gestion en France a été pris à bras le corps par BNP Paribas, qui a été la première banque à signer la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle en 2015. «Lorsque nous avons signé cette charte, notre directeur général a reçu plus de 10.000 mails qui étaient au mieux homophobes, au pire particulièrement violents», a déploré Caroline Courtin. «Dans ces mails, on nous disait que l’entreprise devait se mêler de ce qui la regardait». Mais pour Caroline Courtin, ce sujet concerne bel et bien l’entreprise. Car si le salarié n’est pas libre de raconter à ses collègues ce qu’il a fait le week-end avec son partenaire, s’il doit mentir en permanence sur sa vie personnelle, ce salarié est en souffrance et ne travaille pas bien. «Faire son coming out n’est pas une question individuelle», renchérit Maxime Letissier. «Il faut que la personne sente la confiance de son encadrement, sente que cela ne lui nuira pas dans sa carrière, sente la bienveillance, l’intérêt…». Et cela vaut pour tout le reste. « Si l’individu se sent bien, il reste». Pas de diversité sans inclusion Car la diversité et l’inclusion est aujourd’hui un sujet clé dans un monde où les talents s’arrachent, surtout pour ce qui concerne les nouvelles générations de collaborateurs qui arrivent sur le marché du travail. «Il y a dix ans, les nouvelles recrues posaient des questions sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG), sur notre fondation. Aujourd’hui, les nouvelles questions portent sur la politique diversité et inclusion», note Maxime Letissier. Car, pour finir, la diversité va de pair avec l’inclusion. «Travailler sur ces sujets, ce n’est pas uniquement travailler sur des populations qui seraient minoritaires, c’est travailler pour tous», martèle Maxime Letissier. «Si une politique diversité n’est fondée que sur le recrutement de profils divers, mais si on ne s’interroge pas sur la manière de bien les intégrer, la gestion de carrière, les comportements en interne, cela ne peut pas fonctionner», conclut-il.