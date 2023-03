Un an environ après s'être associés dans le cadre d’un partenariat commercial sur les notations de controverse pour les PME et ETI cotées, Ethifinance et Sesamm étendent leur accord. L’agence de notation et d’informations extra-financières et la fintech ont annoncé la création d’une solution quasi-équivalente sur les PME et ETI non cotées, soit des milliers de sociétés à travers le monde. «Sesamm nous fournit des millions d’informations sur les entreprises qui ont une certaine surface en scrutant, via l’intelligence artificielle et le machine learning, tous les articles de presse, les réseaux sociaux, les forums ou les blogs où peuvent apparaitre une information négative. De notre côté, nous évaluons ensuite ces informations négatives et la célérité d’une controverse et la notons de 0 à 3, le niveau 3 étant le niveau le plus grave», explique Xavier Leroy, directeur du pôle conseil d’EthiFinance. L’outil, baptisé EthiMonitor, permet alors d’identifier le nombre de controverses qui touchent une entreprise, d’en identifier les thèmes (conditions de travail, évasion fiscale, non respect de la protection des données, etc). Ces controverses sont ensuite rangées par pilier E, S ou G des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et l’outil indique si elles enfreignent par exemple les principes du Pacte mondial des Nations-Unies ou les lignes directrices de l’OCDE. Les notes sont mises à jour chaque trimestre. " En tant qu’agence ESG nous ne travaillons pas majoritairement en temps réel. Dans le coté, il peut y avoir des informations de marché qui méritent d'être traitées sur l’instant et des informations qui nécessitent une analyse plus longue. C’est plutôt ce dernier cas qui prévaut dans le non coté. Nos clients intéressés par cette solution sont dans le temps long d’une relation avec une PME. Notre rôle en tant qu’agence est de leur donner des données fiables et homogènes dans le temps pour qu’ils puissent se forger une opinion ", précise Xavier Leroy. L’outil est destiné aux banques qui financent les PME et ETI, mais aussi aux compagnies d’assurance et aux investisseurs. Il diffère de celui concernant le monde du coté par différents aspects. La notation va jusqu'à 3 contre 5 pour les entreprises cotées. Et Ethifinance ne fait pas un travail de relations avec l’entreprise comme par exemple regarder ses parties prenantes, discuter avec la PME pour obtenir des explications ou agir aux assemblées générales. Ce sera au client d’engager un dialogue avec l’entreprise concernée s’il le souhaite.