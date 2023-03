La fintech FYYNlancée en 2019 par une équipe de BNP Paribas Securities Services en intrapreneuriat et dirigée par Richard Jones (qui présentait sa solution à NewsManagers en mars 2020) est passée récemment sous le giron d’Allfunds, a-t-on appris à l’occasion de l’AMTechDay organisé à Paris par L’Agefi ce 5octobre. Elle a été citée en exemple pour le secteur en tant que fintech fondée sur la problématique de partage de la valeur et partage de la donnée autour des fonds, un des sujets développé à l’occasion de la table ronde «Comment les fournisseurs de tech permettent-ils aux petites et moyennes sociétés de gestion de grandir plus vite et à moindre coût ? Le data management est-il en train de se démocratiser ?». FYYN ferait toutefoisdoublon avec une fintech similaire développée en Espagne par Allfunds, une structure d’origine espagnole dans laquelle BNP Paribas détient une participation et qui met en relation les sociétés de gestion et les distributeurs. Richard Jones a rejoint Clearstream il y a quelques semaines en tant que «Head of Fund Center Digital». Son associée Brigitte Gignoux est quant à elle partie chez Liquidshare. Elle a reçu hier le trophéede la solution business la plusinnovante de l’année aunom de Liquidshare. #AMTECHDAY #AWARDS – Le Prix de la #solution #business la plus #innovante de l’année est décerné à @LiquidShare pic.twitter.com/6gBpa4E3gU — L’AGEFI Events (@AgefiEvents) October 5, 2021