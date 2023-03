Les Big Tech en tête Dans le classement Brand Finance Global 500 de 2023, le quatuor de tête – Amazon, Apple, Google, Microsoft – ne change pas, même si le rang de chacun évolue d’une année sur l’autre. Les Big Tech restent en haut du classement et, plus largement, les entreprises technologiques pèsent pour 15 % du total des 500 premières marques, soit près de 1.200 milliards de dollars, sur un montant total tous secteurs confondus de plus de 8.000 milliards de dollars. Et pourtant, Amazon et Apple ont tout de même perdu 15 % et 16 % de leur valeur par rapport à l’année dernière, tandis que Google gagne 7 % et Microsoft 4 %. D’autres marques technologiques occupent le top 10, comme Samsung, Verizon, Tesla et TikTok.