Le Pacte Dutreil constitue un outil clé de la transmission des sociétés opérationnelles
Créé pour favoriser la stabilité de l’actionnariat, la transmission transgénérationnelle et assurer la pérennité des entreprises, le pacte Dutreil limite la fiscalité des donations ou successions de sociétés opérationnelles. Il a vocation à éviter des ventes forcées – parfois à des acteurs étrangers – ou des distributions de dividendes subies, qui priveraient les PME des ressources nécessaires à leur développement.
Concrètement, le dispositif permet de bénéficier d’une exonération de 75% sur la valeur des titres à transmettre, que la transmission s’opère en pleine propriété et/ou en démembrement de propriété. De plus, dans le cas d’une donation en pleine propriété réalisée par un donateur de moins de 70 ans, les droits sont réduits de moitié. Enfin, il ouvre également droit, sous conditions, au paiement différé et fractionné des droits (différé cinq ans puis fractionné dix ans), au taux de 2.3%, voire 0.7%, en 2025.
Ainsi, un dirigeant de 50 ans qui transmet à son enfant une société valorisée 5 Millions d’euros, s’acquitte de près de 2 millions d’euros, de droits sans le dispositif. Grâce au pacte Dutreil, la charge fiscale tombe à environ 156.000 euros soit une taxation de 3.1% au lieu de 39.3%.
Des avantages fiscaux à la hauteur des contraintes à respecter
Les bénéfices fiscaux sont indéniables, mais l’accès au dispositif implique le respect de conditions strictes. Celles-ci diffèrent selon qu’il s’agisse d’un pacte avec signature d’un engagement collectif de conservation (ECC), d’un pacte réputé acquis, ou d’un pacte post mortem. Nous nous en tiendrons aux obligations du pacte Dutreil avec signature d’un ECC.
La durée globale de conservation est de six ans a minima : au minimum deux ans durant lesquels l’un des signataires de l’ECC doit exercer une fonction de direction, suivis de quatre ans d’engagement individuel de conservation (EIC) par les donataires durant lesquels l’un des signataires de l’ECC ou EIC doit exercer une fonction de direction (trois ans minimum à compter de la transmission). Ainsi, dans le cas où seul le donateur exerce la fonction de direction, les bénéficiaires peuvent profiter de l’exonération sans s’impliquer activement dans la gestion de l’entreprise. L’anticipation est donc indispensable.
D’autres conditions doivent être respectées dans la durée : maintien des pourcentages de détention dans les chaines de participation, maintien d’une activité opérationnelle prépondérante, limitation des droits de vote de l’usufruitier dans le cadre d’une donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, etc…
Le pacte Dutreil ne s’improvise pas, il nécessite la coordination des conseils (notaire, avocat, comptable) pour garantir une meilleure sécurité juridique. Il est également indispensable de missionner l’un d’eux pour le suivi du formalisme qui s’avère exigeant.
Enfin, rappelons que le délai de reprise de l’administration fiscale est de trois ans à compter de la fin de l’engagement individuel, porté à six ans pour les holdings animatrices.
Un dispositif sous surveillance
De plus en plus utilisé, le pacte Dutreil n’a pourtant pas fait l’objet d’une évaluation récente précise quant à son impact économique, ni son coût budgétaire. Certains y voient une niche fiscale accentuant les inégalités patrimoniales. Sans remettre en cause ses objectifs initiaux, plusieurs pistes d’aménagement sont régulièrement évoquées, la plupart centrées sur la maîtrise du coût pour les finances publiques :
- Allongement de la durée de l’engagement individuel de quatre à huit ans ;
- Exonération progressive selon la durée de l’engagement individuel ;
- Abattement de 75% limité aux transmissions jusqu’à 50 millions d’euros, où il passerait à 50% au-delà ;
- Exclusion des donations démembrées ;
- Limitation de l’exonération aux seuls actifs professionnels (excluant la trésorerie excédentaire, non nécessaire aux besoins de l’exploitation) ;
- En cas de cession des titres transmis, retenir comme prix d’acquisition, la valeur des titres au jour de leur transmission après déduction de l’exonération Dutreil (et donc taxer l’exonération en plus-value).
Vers un nécessaire équilibre
Si la question budgétaire est centrale, elle ne doit pas occulter d’autres enjeux. Comment mieux cibler les entreprises réellement destinées à être transmises ? Et comment réduire le risque de contentieux qui découle du dispositif ? En effet, la technicité, la complexité et le formalisme peuvent constituer un frein à l’anticipation, alors même qu’une transmission réussie se prépare sur le long terme.
L’avenir du pacte Dutreil résidera sans doute dans la recherche d’un équilibre : préserver le soutien aux entreprises familiales, assurer une meilleure équité fiscale et sécuriser un mécanisme qui demeure, malgré ses contraintes, un levier essentiel de pérennité pour le tissu entrepreneurial français.
(Tribune rédigée avec la participation de Cyril Vanherrentals, Expert ingénierie patrimoniale et conformité, chez Herest)
La France glisse vers une société de rentiersDans un pays où le patrimoine se transmet plus qu'il ne se construit, la concentration croissante des héritages menace la dynamique économique en freinant l'investissement productif et la mobilité sociale.
Une réglementation se profile pour le secteur de la généalogieEntre charte de déontologie, convention avec les notaires et proposition de loi, les initiatives se succèdent pour fixer un cadre à une profession en plein essor, mais encore peu réglementée.
L'héritage propulse les femmes sur le devant de la scène de la gestion de patrimoineA l'aube d'un transfert de richesse massif, estimé à 83.000 milliards de dollars à l'échelle mondiale au cours des vingt prochaines années, les femmes seront bientôt détentrices de près de la moitié des actifs européens. Une situation qui rebat les cartes d'un secteur historiquement dominé par les hommes.
Un «chemin irréversible vers la paix», veut-il croire, même si les obstacles semblent entraver pour l'instant toute concrétisation véritable. «Ce sera sûrement un des legs diplomatiques de sa présidence», dit un de ses proches, qui y voit un geste «dans la grande tradition de l'universalisme français». Pour l'ex-ambassadeur Michel Duclos, expert à l'Institut Montaigne, «cela peut devenir un succès de la France», dans la lignée du «non» français à l'intervention américaine en Irak en 2003. Empêtré depuis l'été 2024 dans une crise politique inédite, le président a perdu des marges de manoeuvre sur la scène nationale, alors même qu'il voulait consacrer son second mandat à peaufiner son «héritage». Il s'est alors replié sur la politique étrangère. En première ligne sur l'Ukraine, son action dépend toutefois en partie des décisions de Donald Trump et de son attitude vis-à-vis de la Russie. «Un silence» Les leviers français sont moins importants encore au Proche-Orient, d'autant que le président américain affiche un soutien à toute épreuve à Israël. Là aussi, une des clés est donc à Washington. La reconnaissance «ne trouvera son plein aboutissement que si on arrive à accrocher Trump», explique à l'AFP Michel Duclos. «C'est son intérêt aussi, car ça lui permettrait de relancer les accords d'Abraham» de normalisation entre pays arabes et Israël. Après les attaques sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, Emmanuel Macron a immédiatement apporté un soutien très ferme aux Israéliens. «Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes», a-t-il martelé le 12 octobre suivant. Il a certes évoqué la nécessaire préservation des civils, et ajouté qu'une paix durable impliquerait «un Etat pour les Palestiniens». Mais la tonalité retenue, plutôt pro-israélienne, lui a été reprochée par une frange de l'opinion lorsque le gouvernement de Benjamin Netanyahu a intensifié sa riposte à Gaza. Pourtant, le président français a assez vite appelé au «cessez-le-feu», avant d'aller crescendo dans la condamnation des opérations israéliennes. Et le 16 février 2024, il prévient que «la reconnaissance d'un Etat palestinien n'est pas un tabou pour la France». Mais pendant de longs mois, les paroles ne sont pas suivies d'actes. A ce moment-là, «note sur note arrivent à l'Elysée pour dire +il faut réagir pour ce qui se passe à Gaza+", rapporte Gérard Araud, ex-ambassadeur de France en Israël et aux Etats-Unis. Mais côté présidentiel, «il y a eu quand même un silence», déplore-t-il. C'est finalement dans l'avion qui le ramène en avril dernier d'al-Arich, avant-poste égyptien où s'empile l'aide humanitaire pour Gaza entravée par le blocus, et où il a rencontré des blessés palestiniens, qu'Emmanuel Macron confirme qu'il pourrait franchir le pas autour de l'été. «Conditions» ou «engagements» Il conçoit dès lors cette reconnaissance «comme un levier diplomatique pour faire pression sur Netanyahu», souligne un proche. Autour de lui, on commence à redouter des accusations à venir sur une passivité de la France face à la tragédie de Gaza, selon le récit d'un autre ami du président. Paris a toujours expliqué qu'un tel geste français devrait être «utile» et avoir un «impact» pour ne pas se limiter au symbole. Face aux critiques israéliennes, Emmanuel Macron explique qu'il s'agit de décrocher en retour «la reconnaissance d'Israël» par des pays arabo-musulmans. Et il fixe à un moment des «conditions», dont la libération des otages du Hamas et la «démilitarisation» du mouvement islamiste. Mais il comprend qu'en faire des conditions sine qua non risque de compromettre durablement sa décision. La reconnaissance aura bien lieu, finit-il par annoncer le 24 juillet, invoquant une série d'"engagements» pris par l'Autorité palestinienne et plusieurs Etats arabes en faveur du désarmement du Hamas et de son exclusion de toute future gouvernance. Le scepticisme est d'abord de mise face à une décision qui peut paraître isolée. Mais Royaume-Uni, Canada, Belgique et d'autres lui emboitent le pas, tandis que l'Assemblée générale de l'ONU adopte à une vaste majorité, avec le soutien des principaux pays arabes, un plan de paix qui exclut pour la première fois sans équivoque le Hamas d'un futur Etat palestinien. 