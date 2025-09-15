BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle

BlackRock a lancé l’ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits. Ce fonds réplique l’indice MSCI Equal Weighted Country and Sector Neutral, qui conserve la pondération de l’indice parent en fonction des pays et des secteurs.

La demande des investisseurs pour des ETF exposés au marché mondial a fortement augmenté en 2025, « mais la domination croissante des actions à très forte capitalisation, notamment aux États-Unis, a mis en évidence la nécessité de trouver des alternatives à l’exposition traditionnelle aux capitalisations boursières », relève un communiqué du fournisseur.

Les 10 premières actions représentent 36 % du marché américain, 19 % du marché européen et 21 % du marché Pacifique. Si la pondération équipondérée standard peut contribuer à réduire la concentration au niveau des titres, l’application de cette approche à un indice mondial peut involontairement introduire des biais géographiques et sectoriels importants. Or, l’ETF de BlackRock, serait le premier sur le marché européen à adopter une méthodologie indicielle qui préserve la neutralité géographique et sectorielle de l’exposition au MSCI World, indique la société.

Concernant l’ETF de iShares, les sociétés sont incluses dans l’indice parent sur la base de la proportion de leurs actions en circulation disponibles à l’achat pour les investisseurs internationaux. L’indice comprend les composantes du portefeuille parent mais, à chaque date de rééquilibrage, tous les sous-jacents de l’indice sont équipondérés, ce qui élimine l’influence de la taille de la capitalisation boursière de chaque composante.

Les pondérations sont ensuite mises à jour pour appliquer la neutralité géographique et relative aux secteurs de la Norme mondiale de classification des secteurs (« GICS »), ce qui signifie que la pondération de chaque secteur et pays dans l’indice est égale à celle de ce secteur et pays dans le portefeuille parent.

L’ETF d’iShares (ticker WEQW) a été lancé le 12 septembre à la Bourse d’Amsterdam. Il affiche un TER (Total Expense Ratio ou ratio de frais courants) de 0,20 %.

