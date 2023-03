La Russie augmente ses exportations d’essence et de naphta vers l’Afrique et le Moyen-Orient, selon plusieurs sources citées par Reuters et les données de Refinitiv, alors que les ventes à destination de l’Europe ralentissent. Bien que l’Asie ait rapidement augmenté ses achats de pétrole brut russe, il semble primordial pour la Russie de trouver de nouveaux marchés. La Russie exportait près de 5 millions de barils/jour (mbj) vers l’Europe en 2021, et encore plus de 2,5 mbj avant la mise en place des sanctions. Les compagnies pétrolières russes ont récemment augmenté les livraisons d’essence et de naphta à destination de l’Afrique et du Moyen-Orient via les ports de la Baltique, ont indiqué des traders à Reuters, et ces livraisons devraient encore augmenter dans la deuxième partie de l’année.