Capital investissement

Ce qui est dit doit être fait. C’était un des objectifs du dernier plan stratégique de BNP Paribas à horizon 2025 présenté au début de cette année. La banque affirmait alors qu’elle voulait«capturer la croissance des actifs privés». A cet effet, elle présente ce 13 décembre l’organisation d’une nouvelleligne métier (business unit)regroupant l’ensemble des expertises liées aux actifs privés. Dénommée «Private Assets», cette unité sera placée au sein du pôle Investment & Protection Services (IPS), qui comprend notamment l’assurance, la gestion d’actifs, la banque privée et la gestion immobilière. Elle sera opérationnelle en janvier 2023. Private Assets sera intégrée à BNP Paribas Asset Management et représentera au total plus de 30 milliards d’euros d’encours gérés et conseillés, sur les 490 milliards d’euros que gère la société, et plus de 600 milliards en prenant aussi en compte les actifs conseillés. La nouvelle unité regroupera les gestions d’actifs privés deBNP Paribas AM (dont la filiale Dynamic Credit Group), de Principal Investments et de BNP Paribas Agility Capital, ainsi que l’activité d’investissement via mandat de conseil en sélection de fonds de BNP Paribas Cardif. Elle lèvera des fonds tant auprès des grands investisseurs institutionnels que des investisseurs particuliers, avec le soutien des réseaux de la banque et de ses partenaires.Le groupe estime que le regroupement de ces activités devrait concourir à les renforcer et lui permettre d’élargir son offre. Suite logique Cettebusiness unitest placée sous la direction de David Bouchoucha, aujourd’hui la tête du pôle dette privée et actifs réels de BNP Paribas AM. Ce dernier devient responsable des gestions d’actifs privés, et est rattaché directement à Sandro Pierri, le directeur général de BNP Paribas AM. La nouvelle organisation présentée aujourd’hui officiellement par BNP Paribas s’inscrit dans la suite de ce que la banque avait déjà entamé. Une première simplification,révélée par Newsmanagersen octobre 2021, avait déjà été réalisée avecle rapprochement des activités de gestion d’actifs privés de BNP Paribas AM et BNP Paribas Capital Partners, filiale de fonds de fonds (hedge funds, performance absolue, private equity), de dette privée et de gestion multi-actifs.