Carlyle cherche à lever 8,5 milliards de dollars pour ce qui serait son plus grand fonds de LBO (leveraged buyout) en Asie, ont indiqué à Bloomberg de sources proches du dossier. La société de capital-investissement a rencontré des investisseurs pour ce sixième fonds ciblé sur la région qu’il souhaite 30% plus gros que le précédent (6,55 milliards de dollars) bouclé en 2018. La société veut mettre l’accent sur les secteurs de la consommation et des soins de santé, après avoir annoncé jeudi l’achat du chinois HCP Packaging (emballages pour le secteur de la beauté) pour environ 1 milliard de dollars. Elle accélère aussi ses investissements en Inde pour lesquels elle a embauché. Les fonds de capital-investissement sur l’Asie-Pacifique ont levé 144 milliards de dollars l’an dernier, 7% de plus qu’en 2020, selon une étude du cabinet Bain & Co. Carlyle cherche par ailleurs à lever un fonds mondial de 22 milliards de dollars qui serait alors le plus important jamais créé.