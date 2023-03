Renforcer. Après l’avoir doté de 3 milliards d’euros en 2019, l’Etat a décidé de fournir une rallonge de 500 millions au plan Deeptech, confié à Bpifrance. Ces fonds supplémentaires viendront compléter le dispositif de financement et d’accompagnement de start-up développant une innovation de rupture, du laboratoire au marché et de l’idée au produit. Dès le premier trimestre 2023, Bpifrance amplifiera son action en amont de la création des start-up via de nouvelles initiatives, telles que le financement des écosystèmes académiques pour la conception et la mise en œuvre de leur mission d’innovation à travers le dispositif PUI (Pôles universitaires d’innovation) à hauteur de 160 millions sur trois ans, la bourse French Tech Lab, pour financer les projets de start-up avant leur création pour 20 millions, et le « Ticket Idéation », pour 400.000 euros, pour identifier le potentiel applicatif de résultats de recherche. L’objectif est de favoriser l’émergence de 500 start-up d’ici à 2030. Ces nouveautés s’accompagnent d’un renforcement des actions existantes comme la bourse French Tech Emergence pour 10 millions, les aides au développement Deeptech pour 30 millions et le concours Innovation Lab pour 10 millions.