Distribution

Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté plus que prévu en mars, de +2,7% sur un mois et de +12% sur un an, montrent les données publiées jeudi par Eurostat. La demande avait donc commencé à reprendre avec l’assouplissement de certaines restrictions prises face à la pandémie de coronavirus. Les ventes ont été notamment portées par la demande de produits non alimentaires hors carburant, qui a grimpé de +4,6% en mars par rapport à février. Les achats en ligne ont bondi de +37,2% sur un an, selon Eurostat.