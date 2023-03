Gestion d'actifs

Le projet se concrétise enfin pour le tierce partie marketeur MyFunds Office. Après avoir été décalé maintes fois en raison du Covid, le TPM a annoncé ce 9 février avoir enfin ouvert un bureau à Shanghaï, avec à sa tête Fanghan Duan. Cette dernière, récemment recrutée, sera sous la supervision de Sandrine Ung, directrice commerciale de MyFunds Office. Il s’agit du quatrième bureau international pour le TPM après Genève, New York et Madrid. Le TPM compte couvrir une clientèle locale institutionnelle et de banques privées. Il envisage par ailleurs d’ouvrir à terme un second bureau au milieu du pays, au plus près des clients. «Nous recherchons des gestions actives et non pas quantitatives et nous allons limiter notre offre a 5 sociétés de gestion la première année», précise Jérôme Glodas, le fondateur de la société, à NewsManagers. Cette implantation pourrait d’ailleurs profiter à une autre de ses sociétés. «Notre participation dans la première manco francaise, Manco.paris, nous permettra de créer des expertises UCITS à distribuer en Chine mais également d’accompagner des sociétés de gestion chinoises dans la création de produits UCITS», explique-t-il. Le projet était en germe depuis un bon bout de temps chez le TPM. «Nous nous sommes aperçus que 80% des sociétés américaines qui créaient des Ucits en Europe le faisait pour distribuer en Chine. Nous avons donc commencé à étudier l’implantation de MyFunds en Chine dès 2019 avec la décision d’ouverture en novembre 2019 soit 2 semaines après l’apparition du Covid», nous glisse M. Glodas.