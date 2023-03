Nominations

Paul Bodnar, directeur mondial de l’investissement durable chez BlackRock depuis 2021, a annoncé son départ en avril prochain sur LinkedIn. Il va rejoindre Bezos Earth Fund, le fonds lancé par Jeff Bezos, l’ancien patron d’Amazon, pour lutter contre le changement climatique. Il sera chargé de la finance climatique, de l’industrie et de la diplomatie. Avant de rejoindre la société de gestion américaine, Paul Bodnar était le fondateur et président du Center for Climate-Aligned Finance. Auparavant, il a travaillé comme directeur de la stratégie chez RMI. Il a également conseillé la Maison Blanche, en tant qu’assistant spécial du Président des Etats-Unis et directeur senior pour l’énergie et le changement climatique entre 2015 et 2016 et au sein du Conseil national de sécurité comme directeur de l’environnement et du changement climatique entre 2013 et 2015. Il a aussi travaillé au sein du Département d’Etat comme négociateur principal pour la finance climatique entre 2009 et 2012, puis directeur finance climatique et conseiller à l’envoyé spécial pour le changement climatique en 2013. Paul Bodnar a également été directeur de la finance carbone chez Climate Change Capital à Londres entre 2005 et 2009 et co-fondateur et partner chez Vertis Environmental Finance à Budapest entre 2000 et 2003.