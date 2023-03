Purpose Investments a coté le premier ETF Bitcoin au monde, adossé à des Bitcoin physique, à la Bourse de Toronto sous les sigles BTCC.B et BTCC.U. «Avec des frais de gestion de seulement 1,00% par an, Purpose estime que l’ETF représente le moyen le plus simple, le plus efficace et le plus abordable pour les investisseurs d’obtenir une exposition directe aux devises numériques ", explique un communiqué. L’ETF doit investir directement dans des bitcoins réglés physiquement, et non dans des produits dérivés, «ce qui permettra aux investisseurs d’accéder facilement et efficacement à la classe d’actifs émergente des cryptocurrences sans le risque associé d’une auto-dépendance dans un portefeuille numérique. Comme pour les produits d’or ou d’argent physiquement garantis, l’ETF sera adossé directement à des avoirs en Bitcoin réglés physiquement». L’ETF vise à refléter le prix des bitcoins «sans le risque que les parts se négocient à des primes ou des décotes prononcées par rapport à la valeur nette d’inventaire (VNI), contrairement aux fonds fermés de bitcoins actuellement proposés sur le marché", assure Purpose. «Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette innovation aux investisseurs, ce qui rend le processus de détention de Bitcoin plus facile que jamais. Nous pensons que Bitcoin, en tant que premier et plus grand actif dans l'écosystème émergent des cryptocurrences, est prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance et son adoption en tant qu’actif alternatif, consolidant davantage l’opportunité d’investissement qu’il présente», a déclaré Som Seif, fondateur et PDG de Purpose. Purpose agira en tant que gestionnaire de l’ETF et Ether Capital, une société spécialisée dans le domaine des actifs numériques, agira en tant que consultant pour Purpose.