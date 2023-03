L’Ircec, la caisse de retraite des artistes-auteurs, a retenu des gérants pour trois poches totalisant 205 millions d’euros, avec à chaque fois un gérant actif et un gérant «stand-by». Un mandat Actions internationales AC ex EMU d’un montant de 65 millions d’euros a été attribué à Schroders et Fidelity. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI Actions Internationales All Countries ex-EMU en € (ticker Bloomberg: NE106492). Un mandat Obligations convertibles internationales d’un montant de 70 millions d’euros a été attribué à OFI Invest Asset Management et Lazard Frères Gestion. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence Thomson Reuters Convertible Global Focus Euro Hedged. Un mandat Obligations euro d’un montant de 70 millions d’euros a été attribué à Federal Finance Gestion et Ostrum Asset Management. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle du benchmark suivant 75% Bloomberg Euro Aggregate (Ticker : LBEATREU) + 25% ICE BofA Euro High Yield (Ticker : HE00) rebalancé mensuellement.