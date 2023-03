Le fonds de pension norvégien KLP, le plus grand du pays, a alloué avec un groupe d’investisseurs institutionnels 100 millions d’euros au premier closing du fonds Catella Elithis Energy Positive. Piloté par la société de gestion berlinoise Catella Residential Investment Management, le fonds cible des développements résidentiels qui produisent plus d’énergies de sources renouvelables que ce qui est consommé par les bâtiments et leurs occupants. Le fonds à impact vise une collecte de 500 millions d’euros pour investir dans ces bâtiments à «énergie positive». Des sites ont déjà été identifiés en France à Mulhouse, Brest, le Havre, Nancy et Bordeaux.