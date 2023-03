Attention. Dans une note récente, l’Autorité bancaire européenne (EBA) examine les risques des marchés immobiliers résidentiels. Ils pourraient s’accroître rapidement avec la hausse violente de l’inflation, qui entraîne aussi celle des taux d’intérêt, alors que l’économie s’est retournée subitement et qu’une récession est de plus en plus probable. Elle pointe les prix qui ont largement progressé en 2021, s’apparentant à une surchauffe, et l’exposition accrue des banques aux risques des marchés résidentiels. Les prêts immobiliers représentent désormais près d’un tiers des crédits octroyés. Des signes de détérioration de la qualité de ces portefeuilles sont déjà sensibles même s’ils ne se sont pas matérialisés. C’est pourquoi l’EBA incite à la vigilance. Elle salue le resserrement des critères d’octroi opéré sous l’impulsion des régulateurs, entraînant une baisse des taux d’endettement, et le choix, par les emprunteurs, de prêts à taux fixes, plus protecteurs que les taux variables. L’EBA appelle aussi les banques et leurs superviseurs à surveiller étroitement leurs portefeuilles de prêts immobiliers afin de détecter au plus tôt les éventuels défauts de remboursement pour pouvoir provisionner en amont et en quantité suffisante.