Aéronautique - Défense

Boeing est en discussions avec des compagnies aériennes chinoises pour une des plus importantes commandes de son histoire, rapporte Bloomberg mercredi en citant des sources proches des négociations. La transaction porterait sur 100 avions de ligne mono-couloirs et inclurait des 787 Dreamliners et des 777X dans leur version la plus chère à 442,2 millions de dollars l’unité. Les tensions commerciales sino-américaines risquent toutefois de menacer la conclusion d’un accord et les sociétés chinoises attendent le feu vert de leur gouvernement avant de poursuivre plus avant, poursuit l’agence de presse. Boeing n’a pas souhaité commenter.