Les rappels de véhicules s’enchaînent sur le marché américain
En deux jours, Ford, Toyota, Hyundai et Stellantis ont dû rappeler au total plus de 1,4 million de voitures pour divers défauts de sécurité.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
25 septembre 2025 à 8:30 AM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
La cotation d’Aumovio à Francfort témoigne du recentrage de ContinentalMalgré un contexte sectoriel difficile, la valeur boursière du spécialiste de l’électronique automobile a atteint 3,8 milliards d’euros à l’issue de son IPO.
-
Premières faillites des spécialistes en prêts auto «subprime» aux Etats-UnisPlusieurs signaux s’étaient déjà allumés sur ce marché, fin 2023 avec la hausse des prix des automobiles post-covid. Depuis le début de l’année survient la fermeture d’autres établissements prêteurs, en l'occurrence plutôt des concessionnaires qui assuraient aussi les financements avant de les titriser via des ABS auto.
-
Le secteur automobile anticipe sa mue en acteur du logicielLes seuls produits et services de mobilité définis par logiciel devraient peser plus 50% du chiffre d’affaires des constructeurs automobiles en 2035, soit un doublement en dix ans.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgés
- Fitch abaisse la note de la France
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Affaires à suivre
Avantages des ministres, élus locaux, réforme de l'Etat : Sébastien Lecornu a de la suite dans les idéesLe Premier ministre a annoncé vendredi matin la désignation de deux hauts-fonctionnaires chargés de supprimer des structures publiques
-
Seine colère
A Paris, Place de la République, tout est chaos ! – par Jean-Michel SalvatorComme il paraît dérisoire, ce rameau d’olivier, symbole de paix, dans la main droite de Marianne ! La place est devenue le haut lieu de tous les excès et de toutes les surenchères
-
Prête à aller à Matignon au complet, l'intersyndicale lance un « ultimatum » à LecornuLes syndicats attendent de voir les signaux que leur enverra Sébastien Lecornu avant de lancer une nouvelle journée de mobilisation, la date du 2 octobre est évoquée