Les rappels de véhicules s’enchaînent sur le marché américain

En deux jours, Ford, Toyota, Hyundai et Stellantis ont dû rappeler au total plus de 1,4 million de voitures pour divers défauts de sécurité.
Publié le
Yves-Marc Le Réour
voiture automobile
Les problèmes de sécurité routière se multiplient outre-Atlantique  -  AdobeStock
