Alors que la Société Générale a annoncé vouloir faire de ALD, après sa fusion avec Leaseplan,un levier de croissance à horizon 2025 et « la troisième jambe du groupe », BNP Paribas déroule également ses ambitions en la matière. Dans le cadre de son plan stratégique « GTS 2025 » - pour « Growth Sustainability Technology » - la banque de la rue d’Antin a annoncé ce mercredi 12 octobre vouloir réaliser 1 milliard d’euros de revenus supplémentaires dans la mobilité grâce à des initiatives transversales reposant sur les synergies entre ses différents métiers. Ces ambitions chiffrées passe notamment par la croissance de son loueur de véhicules, Arval, dont elle veut faire le « leader en Europe » d’ici à 2025 et son entité Leasing Solutions qui offre des solutions de financement aux propriétaires de flottes et aux infrastructures associées. La banque lancera l’an prochain une plateforme digitale « tout en un » pour les clients particuliers de sa banque commerciale en France.