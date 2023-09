La trajectoire budgétaire de l’Italie remet sa dette sous tension

Le Conseil des ministres italien a approuvé mercredi soir le Document économique et financier réactualisé (Nadef) sur la base duquel sera élaboré le budget attendu le mois prochain. Ce texte indique que le PIB de la troisième économie de la zone euro n’augmentera plus que de 0,8% en 2023, au lieu de 1% prévu dans le document économique et financier (DEF) publié en avril, et de 1,2% en 2024, au lieu de 1,5% prévu initialement. Des effets induits se feront sentir sur le déficit et ralentiront le rétablissement du ratio dette/PIB.

Ces perspectives restent «optimistes par rapport au consensus» qui atteint 0,8% en 2023 et 0,7% en 2024, «mais dans la fourchette des possibles», estime l’économiste Lorenzo Codogno (LC-Macro Advisors). Fabio Balboni, économiste chez HSBC, table plutôt sur 0,7% de croissance en 2023 et 0,4% en 2024.

La détérioration reste problématique pour la présidente du Conseil Giorgia Meloni, qui cherche à financer les réductions d’impôts sans déclencher de vente massive de titres italiens. Sur les marchés obligataires, l’écart entre les taux à 10 ans italiens (BTP) et allemands (Bund) a gagné 35 points de base (pb) depuis un mois, jusqu’à toucher un pic de neuf mois à 200 pb jeudi.

«Les perspectives ont changé en raison de deux facteurs : la politique monétaire restrictive de la Banque centrale européenne (BCE) et la guerre en Ukraine», a déclaré aux journalistes le ministre de l’Economie, Giancarlo Giorgetti. En conséquence, il a relevé l’objectif de déficit de 4,5% à 5,3% du PIB pour 2023, l’effet du ralentissement économique sur les comptes de l’Etat étant exacerbé par la poursuite du «superbonus» sur la rénovation énergétique des logements.

Ce crédit d’impôt pluriannuel, équivalent à 110% des dépenses ciblées, a été introduit en 2020 par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue du Nord. Il a déjà coûté plus de 140 milliards d’euros cumulés en 2020-2022. La comptabilité publique du dispositif a été ramenée en février à la date d’octroi, ce qui avait fortement alourdi les déficits correspondants. Alors qu’il devait s’arrêter en septembre, le dispositif a été prorogé cet été avec une certaine dégressivité, à 70% des dépenses de rénovation en 2024 et à 65% en 2025, année qui devrait marquer la fin de l’aide. Mais pas forcément de ses effets négatifs sur la trésorerie italienne, car Eurostat, l’organisme statistique européen, n’a pas encore arrêté le mode de comptabilisation au-delà de 2023.

Quelle marge de manœuvre ?

Pour 2024, l’objectif de déficit budgétaire a également été relevé à 4,3% du PIB, au lieu de 3,7% précédemment. Sur une base tendancielle, il pourrait être réduit à 3,6%, mais le gouvernement a voulu s’octroyer une marge de manœuvre de 14 à 15 milliards d’euros en vue de réductions d’impôts pour les bas revenus et les familles, d’autres mesures de soutien.

«Ces ratios de finances publiques sont pires que prévu, loin d’être rassurants, poursuit Lorenzo Codogno. Le gouvernement essaye de maintenir une attitude prudente, responsable et disciplinée. Les coûts exorbitants du ‘superbonus’ représentent un troisième ‘tsunami’ après le Covid et la poussée de l’inflation, et cela continuera en 2024-2025.»

«Tous les ministres n’ont pas pleinement compris que l’Italie peut difficilement se permettre des réductions d’impôts», ajoute-t-il à propos de promesses qui ne pourront être tenues… Tout en regrettant l’absence de tentatives de réformes structurelles, l’économiste se satisfait d’une nouvelle tentative d’utiliser les fonds européens NextGen EU-RRF pour soutenir la croissance – «mais cela représente un très gros pari».

Rome doit présenter son plan budgétaire avant le 15 octobre à la Commission européenne (CE), qui souhaite réintroduire l’année prochaine des règles en matière de finances publiques, après la suspension du Pacte de stabilité et croissance en 2020 avec la pandémie. Tout en insistant sur quelques efforts comme la privatisation de certains actifs publics, le gouvernement estime dans son communiqué que ses nouveaux objectifs de déficit n’enfreindront pas les nouvelles règles de l’Union européenne (UE). Et ce même s’il ne prévoit pas de repasser sous la barre de 3% de déficit/PIB et de 140% de dette/PIB avant 2026. «En théorie, l’Italie devrait passer par la procédure pour déficit excessif (EDP) l’an prochain, et se conformer alors à la trajectoire d’ajustement convenue avec la CE», estime Fabio Balboni. Inquiet face aux besoins d’émissions de dettes croissants pour 2024, il rappelle que le respect des recommandations EDP est également une condition préalable pour être éligible à l’outil anti-fragmentation (TPI) de la BCE.