Dette publique

L’Europe a enregistré mardi sa deuxième journée record en termes de volumes obligataires avec 23 émetteurs ayant levé 39 milliards d’euros de dette. Le précédent record datait du 9 juin 2020 avec 41 milliards. La majorité des émissions ont continué à provenir d’institutions financières, avec notamment BNP Paribas sur le marché pour la quatrième fois depuis le 1er janvier. Mais aussi d’émetteurs souverains et quasi-souverains : Italie (7 milliards), Belgique (7 milliards), Fonds européen de stabilité financière (EFSF, 6 milliards), Cades (5 milliards), Société Du Grand Paris (1 milliard), etc. Cette journée repousse aussi le record de dette syndiquée sur 7 jours à près de 150 milliards d’euros, début d’année le plus actif de l’histoire selon Bloomberg. Plus de 80 émetteurs ont profité de conditions de financement parmi les plus intéressantes depuis l’été dernier, dans un contexte toujours incertain concernant les hausses de taux à venir.