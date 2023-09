Les «management packages» cherchent encore le bon équilibre

En juillet 2021, le Conseil d’Etat, par trois décisions, a mis fin à une incertitude qui pesait depuis plusieurs années sur le traitement fiscal des managements packages, ces outils d’accès au capital des dirigeants de sociétés sous LBO (leveraged buyout) destinés à aligner leur intérêt avec celui des sponsors financiers.

Depuis cette date, l’administration fiscale doit considérer, selon un faisceau d’indices défini par la plus haute juridiction administrative, que les gains issus de ces outils – essentiellement des bons de souscription d’actions (BSA) permettant une relution au capital (ratchet) – sont liés à la qualité de dirigeant et non d’investisseur du contribuable concerné. Ils se voient appliquer la fiscalité des traitements et salaires, beaucoup plus lourde que celle des plus-values.

«Depuis ces arrêts, peu importe que les titres aient été acquis au juste prix ou que l’investissement du dirigeant soit conséquent, dès lors que l’attribution des titres est liée à la fonction de dirigeant, le Conseil d’Etat considère que le gain résultant de cette attribution est susceptible de constituer une rémunération et non une plus-value », résume Jean-Sébastien Dumont, associé du cabinet BG2V Avocats. Le gain issu du «manpack» ne doit donc plus bénéficier du régime de la flat tax à 30%, mais de celui de l’impôt sur le revenu qui peut atteindre le taux marginal de 45%.

Des alternatives existent

Les juges s’appuient notamment sur l’existence systématique dans les pactes d’actionnaires des clauses de «bad leaver» qui permettent de sanctionner les dirigeants-actionnaires en cas départ prématuré en forçant la cession de leurs actions avec généralement une décote. «Les clauses de ‘leaver’ doivent garantir l’alignement d’intérêts, donc il est difficile pour les fonds de s’en passer », rappelle Alexandre de Louvigny, associé chez Avanty Avocats.

Si les management packages mis en place avant cette jurisprudence peuvent faire l’objet d’un redressement s’ils ont utilisés les outils mis en cause, cela fait maintenant deux ans que les spécialistes cherchent des alternatives aux BSA ratchet. Il en existe, mais elles ont leurs limites. «Ces décisions ont confirmé aux yeux des praticiens la nécessité de privilégier le recours aux outils prévus pour l’intéressement des dirigeants et salariés : les BSPCE (bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise), les stock-options et les actions gratuites », expose Roland Guény, également associé chez BG2V.

Les plus utilisés actuellement sont les actions gratuites, qui consistent pour une entreprise à attribuer gratuitement des actions à un dirigeant qui en fera l’acquisition définitive après une certaine durée, au minimum un an, et de potentiels objectifs à atteindre. Le gain d’acquisition est alors taxé en traitement et salaire (avec un abattement de 50% en dessous de 300.000 euros) et exonéré de cotisations salariales.

En revanche, l’entreprise doit verser une cotisation patronale 20% du montant attribué et, surtout, la proportion d’actions gratuites ne doit pas dépasser 10% de son capital social, limitant de fait la portée du dispositif. Un projet de loi est en discussion pour augmenter ce plafond. La plus-value à la revente bénéficie quant à elle de la flat tax.

Une adoption difficile

Les stock-options, qui consistent pour l’entreprise à attribuer au dirigeant des options d’achat ou de souscription d’actions à un prix prédéfini, sont également sécurisées, mais soumises à un traitement social et fiscal plus lourd. «Le gain d’acquisition (différence entre le prix d’exercice de l’option et la valeur de l’action ainsi obtenue) est taxé comme une rémunération et est soumis à une contribution salariale de 10% et patronale de 30% (outre la CSG/CRDS). La plus-value de cession est soumise à la flat tax », détaille Alexandre de Jouvigny.

Il est par ailleurs possible d’attribuer des actions gratuites de préférence ou des stock-options donnant droit à des actions de préférence qui permettent au dirigeant d’accéder à une quote-part du capital supérieure à celle d’une action ordinaire, répliquant en cela le mécanisme de ratchet.

Des solutions permettant d’éviter un redressement fiscal sont donc disponibles, mais leur adoption n’est pas si simple. «Ces outils ne sont pas moins rémunérateurs pour le dirigeant, mais ils ne sont pas toujours adaptés aux pratiques de marché et sont moins souples que les outils traditionnels, ajoute Alexandre de Louvigny. Nous sommes dans une période de transition et la solution parfaite n’a pas encore été trouvée. »

A tel point que certains LBO ne s’embarrassent même pas à chercher une parade aux décisions du Conseil d’Etat. «Dans certaines opérations, on voit des ‘management packages’ à l’ancienne, mais avec un effort cosmétique dans la rédaction des pactes d’actionnaires dans lesquels certains mots sont interdits. Dans ce cas, chaque partie prend son risque en conscience », note une professionnelle du secteur. La période de transition risque de durer.