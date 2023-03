Primonial REIM France a indiqué jeudi avoir récemment acquis 8 établissements de santé, cliniques et hébergements pour personnes âgées dépendantes, auprès de BNP Paribas REIM pour le compte de sa SCPI Primovie. Cette opération fait suite à l’acquisition de 4 premiers actifs fin octobre. Les 12 établissements développent au total un peu plus de 78.600 m² de surface et représentent une capacité d’accueil de plus de 1.340 lits et places. Les actifs sont intégralement loués, dans le cadre de baux fermes longue durée, à Korian et Ramsay Santé, deux locataires de premier plan en Europe et renommés sur le marché des soins de santé, ajoute la société de gestion.