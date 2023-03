LaSalle Investment Management a annoncé avoir levée 972 millions de dollars (841 millions d’euros) pour la clôture finale de son fonds LaSalle China Logistics Venture (LCLV). Ce fonds et son véhicule de co-investissement ont déjà reçu 681 millions de dollars lors de sa première clôture l’année dernière, afin d’investir dans le secteur de la logistique en Chine. Ce véhicule de capital-risque aura une capacité d’investissement de 2,5 milliards de dollars. LaSalle China Logistics Venture investira dans des métropoles en Chine, notamment dans des régions de Yangtze River Delta (Greater Shanghai), Bohai Bay (Greater Beijing) et le Greater Bay Area (Chine du sud). Ce véhicule va acquérir et développer un portefeuille diversifié dans le secteur de la logistique moderne et repositionnera des actifs sous-performant. Il va également investir dans la logistique de la chaîne du froid, grâce à une forte demande du secteur de l’alimentation frais en Chine. Ce fonds a déjà déployé 423 millions de dollars dans des acquisitions récentes à Shanghai, Nanjing, et Tianjin. LaSalle IM disposait de 73 milliards de dollars d’encours sous gestion à la fin du deuxième trimestre.