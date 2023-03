Deux ans après avoir bouclé son fonds Midcap II à 800 millions d’euros, Cathay Capital remet le couvert. La société de gestion vient de lancer Cathay Health, un fonds de 500 millions d’euros dédié à l’investissement dans la santé. L’enveloppe a été alimentée par nombre d’investisseurs, comme Bpifrance, Axa ou le Groupe Pierre Fabre. Ce fonds se concentrera sur les entreprises en phase de développement de produits et de croissance des ventes à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Les tickets d’investissement vont de 5 à 50 millions d’euros et permettront d’intervenir dans des tours de financement allant de la série A à la série D. Trois entreprises ont d’ores et déjà bénéficié du fonds, à savoir la société française Tissium (spécialisée dans la réparation de tissus), la biotech américaine Kojin Therapeutics et le studio de création d’entreprises américain Initiate.