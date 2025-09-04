Mistral AI serait valorisé 12 milliards d’euros par une nouvelle levée de fonds

La start-up française d’intelligence artificielle (IA) générative Mistral AI serait en train de finaliser une levée de fonds de 2 milliards d’euros, ce qui porterait sa valorisation à 12 milliards d’euros, a rapporté Bloomberg mercredi soir.

Lors de sa dernière augmentation de capital de 600 millions d’euros réalisée en juin 2024 auprès notamment d’Andreessen Horowitz, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Bpifrance et BNP Paribas, la société s’était valorisée 5,8 milliards d’euros.

Le fleuron hexagonal de l’IA avait lancé en février son application d’IA grand public, Le Chat, avant de dévoiler une version pour les entreprises en mai.

Début juillet, Bloomberg avait déjà rapporté que Mistral AI était en discussion avec plusieurs investisseurs, dont la société émiratie MGX, pour une levée d’un milliard d’euros.

Un prêt en discussion

Parallèlement à cette augmentation de capital, la licorne parisienne aurait, toujours selon l’agence financière, également engagé des discussions en vue d’obtenir un prêt de plusieurs centaines de millions d’euros auprès d’acteurs français, dont Bpifrance, afin de financer Mistral Compute, un service de cloud IA hébergé en Europe et développé en partenariat avec Nvidia. En mai, Mistral et Nvidia avaient déjà annoncé collaborer avec MGX et Bpifrance à la construction du plus grand campus IA d’Europe en Île-de-France, comprenant des data centers et des infrastructures de calcul.

Contactée, la société n’a pas donné suite aux sollicitations de L’Agefi.

Ces informations interviennent alors que les concurrents américains de Mistral AI renforcent leurs réserves financières. Au printemps, OpenAI a été valorisé 300 milliards de dollars à l’occasion d’une importante levée de fonds et Anthropic a annoncé mardi dernier avoir atteint une valorisation de 183 milliards de dollars lors d’un tour de table de 13 milliards de dollars.

Signe de l’intérêt suscité par la jeune pousse française de l’IA, des informations de presse ont rapporté cet été des discussions internes au sein d’Apple au sujet d’un potentiel rachat de Mistral AI.

