Les assistants virtuels à visage (presque) humain de Meta bientôt sur WhatsApp

En pleine effervescence des géants technologiques autour de l’intelligence artificielle (IA), Meta accélère à son tour.

Mark Zuckerberg, directeur général et fondateur de l’ex-Facebook, a annoncé mercredi 27 septembre de nouveaux produits d’IA. Lui qui a été précurseur sur le terrain des réseaux sociaux était très attendu sur ce nouveau saut technologique de l’IA générative, qui permet de produire toutes sortes de contenus (textes, images, sons, code...) sur simple requête en langage courant.

Sur ce point, Meta pâtit d’un certain retard, alors qu’Amazon, Microsoft et Google ont fait de nombreuses annonces ces derniers jours. Tous promettent des robots conversationnels (chatbots) et d’autres outils d’aide à la création intégrés dans leurs services et logiciels en ligne.

Même OpenAI, le modèle en la matière avec son robot ChatGPT, monte en puissance : il est en pourparlers avec l’ancien designer d’Apple Jony Ive et Softbank en vue de lever plus d’un milliard de dollars pour développer une IA grand public, a rapporté jeudi 28 septembre le Financial Times. La veille, le Wall Street Journal rapportait que la vente potentielle d’actions valorisait OpenAI près de 90 milliards de dollars. Soit une valorisation presque trois fois supérieure à celle affichée plus tôt dans l’année.



Chatbots personnalisés chez Meta

Meta, pour sa part, n’a pas déçu, en concrétisant la promesse attendue par les investisseurs : des usages concrets pour le grand public. Il a ainsi dévoilé des chatbots personnalisés et de nouveaux appareils de réalité augmentée et virtuelle, lors de sa conférence annuelle des développeurs Meta Connect, en Californie. Mark Zuckerberg a présenté plusieurs chatbots adaptés à différents usages : si «Meta AI» reste un chatbot généraliste, la firme de Menlo Park a créé une trentaine de personnages virtuels de chatbots pour interagir avec les utilisateurs. Ils auront leurs propres profils sur Facebook et Instagram, et seront dotés de la voix d’ici à l’année prochaine. Certains ont les visages de célébrités, comme Paris Hilton ou le rappeur Snoop Dogg.

Meta a également introduit un studio de développement pour les marques, qui leur permettra de créer leurs propres outils d’IA pour les services de messagerie de l’entreprise. Des outils qui évoquent des fonctionnalités d’IA générative telles que le chatbot créateur de selfies My AI de Snap et le produit d’édition d’images Firefly d’Adobe Inc. «C’est notre première tentative de former des IA qui soient un peu plus amusantes», a déclaré Mark Zuckerberg. «C’est le début, elles sont encore très limitées», a-t-il ajouté. Pour l’instant, seul Meta AI a accès à internet en temps réel.

Pour développer ses chatbots, Meta a capitalisé sur l’ouverture en open source (accès libre au code de programmation) de son modèle de langage Llama 2 pour les chercheurs et développeurs, et sur les cas d’usages pour les utilisateurs de ses produits.

Enfin, Meta ne renonce pas à créer des ponts entre l’IA générative et le métavers. L’IA générative va ainsi permettre de faire des requêtes vocales plus complexes aux lunettes connectées de Meta et Ray-Ban, dont le nouveau modèle va être commercialisé à partir de 300 dollars cet automne. En outre, son nouveau casque de réalité mixte Quest 3 va être vendu le 10 octobre, à partir de 500 dollars, avec un jeu vidéo et un partenariat avec Microsoft comme produit d’appel.

