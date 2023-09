L’inflation tombe à un plus bas de deux ans en zone euro

L’inflation a de nouveau fortement ralenti en septembre, pour tomber à un plus bas de deux ans, selon la première estimation d’Eurostat publiée vendredi. L’indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européenne (HICP) a augmenté de 4,3% sur un an en septembre, après 5,2% en août (+0,3% en rythme mensuel).

Mais l’inflation HICP sous-jacente (hors énergie et alimentation, alcool et tabac) a aussi fortement diminué en rythme annuel, de 5,3% en août à 4,5% en septembre (+0,2% en rythme mensuel). Dans tous les cas plus vite que ne le prévoyaient les consensus (4,8%).

Les indices ont bénéficié d’énormes effets de base sur le mois écoulé. Notamment le poste Energie dont les prix annuels chutent encore de 4,7% malgré une hausse de 1,4% en rythme mensuel en septembre avec la hausse du pétrole et des prix du carburant. Idem pour les biens industriels avec une inflation annuelle qui passe de 4,7% à 4,2% malgré une hausse de 2,2% en rythme mensuel. Les prix de l’alimentation non transformée ralentissent de 7,8% à 6,6% (+0,4% en rythme mensuel). Et la bonne nouvelle provient des services avec une baisse de 0,9% en rythme mensuel (voir graphique), pour un ralentissement de 5,5% à 4,7% en rythme mensuel.

Même si les courbes se sont désormais bien croisées entre l’inflation totale et l’inflation sous-jacente, ces chiffres pourraient conforter la Banque centrale européenne (BCE) dans sa conviction d’avoir suffisamment relevé ses taux pour faire refluer l’inflation vers son objectif de 2% en 2025. Elle voudra cependant être sûre que l’inflation énergétique actuelle n’a pas des effets de second tour sur les services (et les salaires éventuellement) dans les prochains mois.

Comme en août, tous les pays de la zone n’ont pas été touchés de la même manière par la hausse des prix du pétrole. Ainsi, les pays du Sud de l’Europe semblent plus particulièrement concernés, malgré une diminution de l’indice HICP annuel en Grèce (2,4%), en Autriche (5,8%) et au Portugal (4,8%) – il remonte tout de même en Italie (5,7%) et en Espagne (3,2%)... Au contraire, les Pays-Bas qui tombent en déflation en rythme mensuel (-0,8%) et même en rythme annuel (-0,3%) ! Et la Belgique en approche (-0,4% en rythme mensuel, +0,7% en annuel). Les prix annuels ralentissent bien aussi Allemagne (4,3%), et se stabilisent en France (5,6% malgré une baisse de 0,6% en rythme mensuel).

(avec Reuters)