Les prix remontent en zone euro, pas l’inflation sous-jacente

Le taux d’inflation annuelle s’est stabilisé à 5,3% en zone euro en août, comme en juillet après quatre mois consécutifs de baisse, montre la première estimation de l’indice des prix calculé aux normes européenne (IPCH) publiée par Eurostat jeudi. Les consensus d’économistes tablaient sur une décélération à 5,1% en rythme annuel. L’indice mensuel global, qui avait stagné en mai, augmenté de 0,3% en juin puis baissé de 0,1% en juillet, remonte de 0,6% en août. Alors que l’indice HICP de juillet avait diminué grâce au cumul des baisse de prix sur les aliments non transformés (-0,6% en mensuel), de l’énergie (-0,3%), et des biens industriels (-2,7% en mensuel), le rebond du mois d’août semble exclusivement dû à celui des prix de l’énergie (+3,2% en rythme mensuel). Les prix des aliments non transformés ont continué à diminuer : -0,6% en rythme mensuel ; 7,8% en rythme annuel.

Bonne nouvelle pour le Banque centrale européenne (BCE), l’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) a ralenti à 6,2% en août après 6,6% en juillet (6,3% attendu). En excluant également l’alcool et le tabac, la hausse des prix ressort même à 5,3%, contre 5,5% un mois plus tôt. L’inflation sur les biens industriels hors énergie remonte en rythme mensuel (0,6%) mais baisse en rythme annuel (4,8%). Celle sur les services chute en rythme mensuel (0,2% après 1,4% en juillet) pour passer de 5,6% à 5,5% en rythme annuel.

Une BCE mitigée ?

Bien sûr, les gouverneurs les plus restrictifs de la BCE retiendront que les taux annuels restent plus de deux fois plus élevés que la cible de 2%. Gageons que, après avoir argumenté pendant des mois sur les risques liés à la demande de services et aux salaires sur l’inflation sous-jacente, ils n’avanceront pas le taux HICP global pour justifier d’une nouvelle hausse de taux le 14 septembre…

La très influente membre du directoire Isabel Schnabel a déclaré lors d’une conférence jeudi que les perspectives de croissance pour la zone euro sont moins bonnes que prévu en juin, «mais pas au bord d’une récession profonde et prolongée», alors que l’inflation sous-jacente reste «obstinément élevée»… A cause de «facteurs intérieurs», qui nécessitent des taux durablement restrictifs. Si elle n’a pas donné d’indication sur le taux terminal, d’autres gouverneurs comme l’Autrichien Robert Holzmann ont déjà indiqué qu’ils pourraient soutenir une nouvelle hausse dans quinze jours.

«Bien que ces données puissent être préoccupantes, la bonne nouvelle est que l’inflation de base, la mesure préférée de la BCE, a ralenti comme prévu, remarque aussi Christophe Boucher, directeur des investissements d’ABN Amro Investment Solutions. L’inflation dans les services a également montré des signes de ralentissement. A Jackson Hole, les gouverneurs de la BCE ont clairement indiqué que leur décision dépendrait de la bonne transmission de la politique monétaire. Or les chiffres de la masse monétaire ont montré en début de semaine que les resserrements successifs pesaient sur l’excès de liquidités. Ceci, combiné à une détérioration des perspectives économiques, sera probablement suffisant pour que la BCE fasse une pause lors de sa réunion de septembre.» De fait, après cette publication, les marchés de swaps ont légèrement revu leurs attentes de taux directeur effectif : 3,72% pour le 14 septembre au lieu de 3,79% mercredi ; 3,79% pour le 26 octobre au lieu de 3,84% mercredi (il faut ajouter environ 10 pb pour le taux de dépôt, actuellement à 3,75%). Les taux souverains allemands à 2 ans, qui montaient plutôt mercredi avec l’inflation espagnole et allemande, ont diminué de 3,05% à 2,99% après la publication d’Eurostat et les déclarations d’Isabel Schnabel.

Alors que les prix moyens du pétrole ont augmenté pour tous les pays de la zone entre juillet et août, les indices normalisés HICP ont évolué de manière très hétérogène en août. Quasi-stables pour l’Allemagne (6,4%) et la Grèce (3,4%) ; en forte baisse pour l’Italie (5,5%), les Pays-Bas (3,4%) et la Finlande (3,4%) ; en forte hausse à nouveau pour la France (5,7%), l’Espagne (2,4%), la Belgique (2,4%), le Portugal (5,3%), l’Autriche (7,6%), voire l’Irlande (4,9%).

