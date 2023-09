La BCE arrive au bout du chemin

Pause avec un message restrictif ou hausse des taux avec un message accommodant. A la différence des marchés, les économistes penchaient plutôt pour le premier scénario avant la réunion du Conseil des gouverneurs de jeudi. La Banque centrale européenne (BCE) a opté pour un nouveau relèvement du taux de dépôt de 25 points de base (pb) à 4%, avec un communiqué théoriquement plus accommodant. La mention introduite en juillet sur des coûts d’emprunt «fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire» a été remplacée par l’idée que «les taux ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour au plus tôt de l’inflation au niveau de l’objectif».

De quoi en déduire la fin des hausses ? Christine Lagarde, la présidente de l’institution, n’a pas voulu parler de «pic», juste de confiance dans la trajectoire vers 2% d’inflation «sur la base de l’évaluation actuelle». La BCE a aussi rappelé, dans un communiqué, la dépendance des futures décisions aux données : sur les perspectives d’inflation, la dynamique de l’inflation sous-jacente et la force de la transmission monétaire. Et, pour ne pas aller à l’encontre du discours ambiant, la banque centrale précise qu’elle fera «en sorte que les taux soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs, aussi longtemps que nécessaire».

Bien que les taux allemands à 2 et à 10 ans aient perdu 6 pb (jusqu’à 3,12% et 2,57%) dans l’heure après l’annonce, les marchés, qui voient toujours une première baisse des taux vers juillet 2024, ont perçu un message plus «colombe» surtout pour les actions (+1,4%) et l’euro-dollar (-0,7%).

Inflation persistante ?

Le dilemme continue de porter sur la rapidité avec laquelle l’inflation recule. Christine Lagarde a expliqué qu’après de longues heures passées à étudier les nouvelles projections de la BCE, les gouverneurs ont pris leur décision «avec une solide majorité»… «On en déduit qu’elle est parvenue à obtenir un compromis politique sans besoin d’aller jusqu’au vote – pas obligatoire à la BCE, rappelle Xavier Chapard, responsable de la stratégie chez LBPAM. Elle a changé la charge de la preuve pour les prochaines décisions, de ‘hausse sauf surprise’ à ‘pas de hausse sauf surprise‘.»

En s’appuyant sur un prix moyen du pétrole Brent à 83 dollars le baril, au lieu de 78 dollars le baril en juin, le staff de la BCE a relevé ses projections d’inflation pour la zone euro : à 5,6% pour 2023 au lieu de 5,4% en juin et à 3,2% en 2024 au lieu de 3,0%. Mais sans quasiment bouger l’inflation sous-jacente, de 5,1% en 2023 et 2,9% en 2024, ni les hausses de salaires à 5,3% en 2023 et 4,3% en 2024. Pas suffisant donc pour infléchir le point de vue des membres les plus «faucons».

«Ni la décision ni les prévisions d’inflation ne m’ont surpris compte tenu des hausses de salaires sur l’année, commente Mathieu Savary, stratégiste en chef Europe chez BCA Research. Même si les risques sont un peu à la baisse sur l’inflation projetée au vu des enquêtes auprès des entreprises et des ménages de la Commission européenne (CE) ? Or ces enquêtes se révèlent assez prédictives sur les composantes emploi et salaires.» Nicolas Goetzmann, directeur de la recherche à la Financière de la Cité, regrette tout de même que le Conseil ait encore eu l’interprétation la plus restrictive possible des données ciblées par sa «guidance» : «La présidente de la BCE s’est satisfaite d’une transmission monétaire ‘forte et même plus rapide que lors des précédents cycles’ au vu des données sur le crédit et la masse monétaire. L’inflation sous-jacente poursuit sa trajectoire à la baisse comme prévu, même plus vite selon un autre indicateur cité en référence pour comprendre la tendance par les économistes de l’institution : la composante commune et persistante de l’inflation (PCCI) à 2,63% selon le dernier relevé en juillet. Seul un ralentissement du mouvement sur l’indice ‘headline’ à cause d’une hausse sur l’énergie suffit à emporter la décision au détriment de la croissance.»

Projections cohérentes ?

Bloquée sur son mandat, Christine Lagarde a reconnu que «la croissance devrait rester atone» dans les prochains mois : à 0,7% en 2023 au lieu de 0,9% en juin d’après les économistes de Francfort, à 1% en 2024 au lieu de 1,5% et à 1,5% en 2025 au lieu de 1,6%. «Il est rare que la BCE revoie à la baisse aussi franchement ses prévisions de croissance pour l’année N+1, cela montre que les hausses de taux ont un fort impact sur l’économie», note Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. Pour lui comme pour de très nombreux autres analystes (ABN Amro, Axa IM, HSBC, Pimco, BlackRock...), le cycle de hausses est probablement terminé. D’autant que «les projections de croissance paraissent encore optimistes pour 2023, au vu des chiffres trimestriels, et pour 2024, au vu des acquis de croissance induits», poursuit Xavier Chapard. «Voire pour 2025 en cas de récession mondiale retardée comme nous le craignons», ajoute Mathieu Savary.

Pour François Rimeu, stratégiste senior à La Française AM, «les projections ne sont plus très loin de celles du marché. La décision ne modifie pas le taux terminal attendu, et l’on peut se réjouir que le Conseil ne soit pas revenu sur l’accélération de la réduction du bilan (quantitative tightening, QT) via le programme d’achats d’urgence (PEPP) comme le souhaitaient certains». Du moins pas encore.

