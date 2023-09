Le budget 2024 laisse entier le défi du désendettement

Vaincre en même temps l’inflation et la dette publique, tout en investissant dans l’écologie et le régalien. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a présenté ce 27 septembre un budget 2024 (Projet de loi de finance, PLF) avec des dépenses en baisse de 5,2 milliards d’euros. Une «première marche» vers le désendettement de l’Etat et la baisse du déficit, mais bien insuffisante, à en juger par les montants de dette que la France devra lever l’an prochain.

Avec une projection du PIB en hausse de 1% sur 2024, Bercy estime que le déficit public va refluer l’année prochaine de 0,5 point à 4,4%. Mais l’allègement du budget est surtout dû à la fin des aides de crise, comme les boucliers tarifaires sur le gaz et l’électricité, qui avaient coûté 10 milliards d’euros en 2023, ainsi que les aides aux entreprises, pour 4,4 milliards d’euros. Le gouvernement a aussi économisé 0,7 milliard d’euros grâce à la réforme de l’assurance-chômage, et un milliard avec la diminution de sa politique variée d’aides à l’emploi.

En valeur absolue, les dépenses de l’Etat prévues par le PLF 2024 s’établissent à 490,9 milliards d’euros. Plusieurs postes régaliens ont été bien revalorisés, comme l’éducation, qui voit son budget grimper de 3,9 milliards à 64,2 milliards d’euros, et la défense, qui recevra 3,2 milliards d’euros de plus pour atteindre 47,2 milliards. La trajectoire budgétaire de l’armée, confirmée par l’adoption de la loi de programmation militaire, doit d’ailleurs l’amener à un budget de 53,7 milliards d’euros pour 2026. De même, le gouvernement compte absorber une partie de l’inflation pesant sur les Français grâce à l’indexation des pensions ou encore des seuils d’imposition sur l’inflation. Pour 2024, cela lui coûtera 14 milliards d’euros pour les retraites avec une hausse prévue de 5,2% des pensions dès janvier prochain, 6 milliards d’euros sur les impôts, et 4,5 milliards d’euros sur les prestations sociales et minima sociaux. «L’inflation coûte cher à l’Etat», a déclaré Bruno Le Maire.

L’environnement, autre grand gagnant du PLF 2024

Avec une hausse de 7 milliards d’euros, le budget de l’environnement est l’autre grand gagnant du projet de loi. L’Etat compte augmenter le fonds vert pour les territoires de 2,5 milliards d’euros, les autorisations d’engagement dans la transition énergétique de 1,8 milliard d’euros, et le budget de MaPrimRénov’ de 1,6 milliard d’euros. En matière de transition énergétique, le gouvernement veut flécher les crédits vers l’hydrogène et le biométhane. Un premier appel d’offres sera d’ailleurs lancé en 2024 dans l’hydrogène afin de construire des infrastructures à hauteur de 150 mégawatts de capacités soutenues. La ligne d’autorisations d’engagements attribuée à ce poste pourrait aller jusqu’à 680 millions d’euros.

Côté recettes, le gouvernement assure poursuivre la baisse des impôts. Toutefois, les recettes nettes sont en progression sur quasiment tous les postes, dans la lignée de l’inflation. L’Etat devrait notamment engranger 10 milliards d’euros de TVA en plus, soit 219 milliards d’euros au total. De même, les opérateurs d’infrastructures de transports vont devoir payer une surtaxe de 600 millions d’euros. C’est plutôt une pause qui s’amorce, avec l'étalement dans le temps de la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui coûtera tout de même un milliard de recettes fiscales en 2024. Tandis que les ménages devront, eux, attendre 2025 pour voir leurs impôts reculer de deux milliards d’euros, a précisé Bruno Le Maire. Certaines entreprises devraient tout de même profiter de la mise en place du crédit d’impôt pour les investissements dans les industries vertes.

Une pause sur les réformes structurelles

Selon les prévisions de Bercy, la dette publique devrait pour sa part se stabiliser à 109,7% du PIB en 2024, avant de légèrement diminuer. «Cette ligne politique est un impératif catégorique», a déclaré Bruno Le Maire, faisant sien le mantra de Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, et premier président de la Cour des comptes. Le ministre de l’Economie érige donc le désendettement comme objectif inconditionnel qui n’a d’autre fin que lui-même, si l’on s’en réfère à Emmanuel Kant, le père du concept d’impératif catégorique. Et pour y arriver, il compte sur la croissance, les réformes structurelles comme celle des retraites et les revues des dépenses publiques.

Or, les projections de croissance de Bercy pour 2024, qui ont déjà été rabotées de 0,2 point, semblent plus optimistes que celles d’autres institutions de premier plan. Le FMI anticipe plutôt 1,3%, l’OCDE et la Commission européenne tablent sur 1,2%, et la Banque de France a récemment publié un petit 0,9%. «Une part significative de l’écart semble liée aux hypothèses retenues sur l’évolution de la consommation publique et l’investissement public», précise le gouvernement dans son dossier de presse.

Le scénario macroéconomique du ministère prend en compte la possibilité d’un pic des taux début 2024 avant une baisse progressive et le risque d’un ralentissement plus ou moins marqué de l’économie chinoise. Bercy évoque aussi la consommation des ménages, qui profiterait du ralentissement de l’inflation, et la bonne tenue des exportations, qui progresseraient de 3,5% l’année prochaine. La balance commerciale devrait s’améliorer, avec un déficit de 95 milliards d’euros pour 2024, soit 10 milliards de mieux qu’en 2023.

Du côté des réformes structurelles, le gouvernement chiffre surtout les économies attendues, à l’horizon de la prochaine élection présidentielle, des dernières mesures d’ampleur : 12,5 milliards d’euros de rendement pour la réforme des retraites en 2027, et la même somme en cumulé d’ici à 2027 pour celle de l’assurance-chômage.

Concernant la revue des dépenses publiques, le ministre n’a pas chiffré de nouvelles économies pour l’exercice 2024. Il a néanmoins assuré que l’analyse se poursuivait et qu’elles devaient «s’inscrire dans une réflexion globale sur les missions de l’Etat […] pour être efficaces et durables».

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de 2024, présenté ce même jour, a chiffré les besoins de l’exercice à 640 milliards d’euros. Le budget prévoit une économie de 3,5 milliards d’euros pour l’assurance maladie, et un creusement de 2 milliards d’euros du déficit de la Sécurité sociale, à 11 milliards d’euros, en raison de l’inflation.

