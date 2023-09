Les objectifs de durabilité constituent un nouveau défi pour les conseils d’administration

A l’heure de la prochaine entrée en vigueur de la directive CSRD sur le reporting extra-financier à partir du 1er janvier 2024, une partie du chemin reste à parcourir, constate le baromètre KPMG de la gouvernance ESG, réalisé sur la base d’un panel représentatif de 25 entreprises du CAC 40 ESG. Fin 2022, aucune de ces sociétés n’était totalement alignée sur les nouvelles obligations d’informations.

Les entreprises cotées vont opérer une véritable révolution par rapport à leur actuelle Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF). «Elles doivent désormais communiquer sur les enjeux de durabilité significatifs, et réaliser l’exercice central de la double matérialité [impact de l’environnement économique et social sur la société et de la société sur cet environnement, ndlr], explique Jean-Marc Discours, associé KPMG et co-auteur de l’étude. La CSRD constitue un très gros enjeu pour les entreprises non soumises à la DPEF, notamment les ETI et PME et les non cotées. Cette mise en conformité concernera également dans un futur proche les entreprises ayant des activités significatives dans l’Union et dont la tête de groupe est dans un pays tiers ».

Dans son volet gouvernance, la norme d’informations de durabilité ESRS 2 prévoit cinq piliers. Le premier (GOV 1) concerne le rôle des organes de gouvernance. La charge de la surveillance des impacts, risques et opportunités (IRO) liés à la durabilité incombe généralement au comité RSE – recommandé par les codes de gouvernance – ou à défaut au comité d’audit du conseil d’administration. « Les comités d’audit et de RSE devront travailler ensemble, rendre compte au conseil, mais aussi être bien informés par la direction générale et les équipes opérationnelles sur les actions réalisées, souligne Jean-Marc Discours. La direction générale et le conseil vont devoir décider sur ce qu’est un enjeu matériel. Si l’enjeu n’est pas matériel, l’information ne sera pas requise dans le rapport de durabilité, mais il faudra le justifier. »

Les compétences ESG des administrateurs ne sont pas assez précisées

Toutefois, ce nouveau rôle de supervision de la fixation d’objectifs durables, n’est pas encore bien décrit dans les documents d’enregistrement universel (URD). «La gouvernance n’était pas le thème de prédilection de la DPEF», reconnaît Jean-Marc Discours. D’ailleurs, la manière dont la direction rend compte de ses travaux sur la durabilité au conseil reste peu détaillée. Ce qui laisse des marges de progrès, notamment sur le suivi des objectifs ! Pour autant, déjà 13% des sociétés font état d’un suivi par leurs comités RSE des demandes d’investissements, ainsi que des engagements contractuels à moyen et long terme, ou encore de suivi des projets d’acquisitions futures en cohérence avec la stratégie RSE.

Si l’ESG est mentionné dans la matrice des compétences du conseil d’administration, cela reste insuffisant. Les sociétés «devront décrire concrètement les compétences des administrateurs en lien avec les impacts, risques et opportunités significatifs de l’entreprise, poursuit Jean-Marc Discours. Les administrateurs auront l’obligation de se former, pour apprécier correctement les ambitions RSE de l’entreprise dans sa stratégie, ses acquisitions et ses investissements.»

Transparence nécessaire sur le processus de reporting

Sur les procédures internes pertinentes relatives aux processus d'élaboration du rapport sur la durabilité (GOV 5), les entreprises françaises ne communiquaient pas sur le sujet et ont un retard à combler. Le reporting de durabilité, tant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques que sur le plan de vigilance reste «embryonnaire», selon le rapport.

Aucune des sociétés n’est alignée sur les exigences de cette norme, notamment sur la description des procédures utilisées pour construire ce rapport de durabilité. Ce qui regroupe la méthode d’évaluation et de hiérarchisation des risques, l’identification des risques principaux et les mesures d’atténuation, et leur intégration dans le processus d’élaboration du rapport sur la durabilité. Demain, les sociétés devront publier leurs procédures internes pertinentes d'élaboration du rapport sur la durabilité. «Avec ce nouveau cadre extrêmement normé, couvrant tout le périmètre de la consolidation, comme en matière financière, les entreprises vont devoir être beaucoup plus transparentes, prévient Jean-Marc Discours. Il sera aussi nécessaire de mettre en place un contrôle interne pour s’assurer de la fiabilité des informations. Ce rapport de durabilité étant audité, les informations doivent donc être traçables.»

Sur la description des processus d’identification et d'évaluation des risques et opportunités significatifs en matière de durabilité (GOV 2), l’étude constate que dans peu de sociétés les organes de gouvernance sont informés de ces risques et aucune ne dévoile l’efficacité des actions prises face à ces risques. D’ailleurs, les sociétés ne précisent pas en quoi les IROs sont pris en compte dans la stratégie.

A ce stade, ils se contentent au mieux d’indiquer prendre en considération les enjeux RSE. Toutefois, des bonnes pratiques apparaissent. Ainsi, 13% des sociétés déclarent avoir réalisé une analyse de leurs risques extra-financiers selon la double matérialité.

Le devoir de vigilance donne un temps d’avance

Les déclarations relatives aux diligences raisonnables en matière de durabilité (GOV 4) sont déjà à fournir dans le cadre du plan de vigilance. Comme les entreprises du panel sont déjà soumises au devoir de vigilance, l’effort devrait être limité.

Bonne nouvelle, l’intégration de critères de durabilité dans les rémunérations variables (GOV 3) est déjà faite par les sociétés du panel. Ces critères extra-financiers pèsent en moyenne 30 % de la rémunération variable court terme des dirigeants et 17 % du plan d’intéressement à long terme. Toutes intègrent l’objectif phare sur le climat, la réduction du Co2. Néanmoins, «la manière dont les critères ESG sont définis et suivis comme des critères de performance reste à parfaire », selon l’étude.

Arriver à un référentiel international

La plupart des grandes entreprises cotées « devraient être dans les délais, anticipe Jean-Marc Discours. Pour celles en retard, il y a urgence à démarrer le chantier de l’analyse de la double matérialité. Si les PME ont un peu plus de temps, le gap est énorme. Elles doivent investir du temps et des moyens pour comprendre le concept de la double matérialité et bien identifier les seuls enjeux significatifs de durabilité, afin d'éviter de se perdre dans les méandres des normes. »

Les enjeux ne sont pas qu’européens, mais aussi internationaux. «Les instances européennes et internationales travaillent ensemble pour rapprocher leurs obligations. C’est essentiel. L’Europe ne peut pas rester seule à avoir un référentiel aussi exigeant, au risque d’en pâtir en termes de compétitivité. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, pour faire monter à bord les autres grands pays et réussir ce chantier de la durabilité », conclut Jean-Marc Discours.