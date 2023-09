La taxe carbone européenne suscite autant d’espoir que de méfiance

Sa mise en œuvre va être progressive et complexe. Le règlement européen instituant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) entre en vigueur le 1er octobre 2023, avec une première phase de transition qui s’achèvera le 31 décembre 2025. Pendant cette phase, aucune taxe ne sera prélevée sur les importations. Les exportateurs vers l’UE devront commencer à déclarer les émissions contenues dans leurs produits, sous peine d’amendes.

L’introduction du MACF accompagne et relaie l’extinction, programmée pour 2034, des quotas gratuits alloués dans le cadre de l’EU ETS, le marché européen des crédits carbone. «Beaucoup d’industries, le secteur de la chimie, ont bénéficié de quotas gratuits qui ont jusqu’ici limité le coût de la transition énergétique. Les quotas disponibles vont baisser de 2,2% par an en moyenne entre 2020 et 2030 », rappelle S&P Global dans une note.

L’objectif principal est de protéger l’industrie européenne, qui investit massivement dans sa décarbonation conformément aux engagements du Green Deal, du risque de fuite de carbone, c’est-à-dire de relocalisation de sites industriels dans des pays dotés d’une réglementation environnementale moins contraignante. Le MACF ne s’applique pas aux pays de l’Espace économique européen non membres de l’UE -Islande, Liechtenstein, Norvège -, qui participent à l’EU ETS, ou, dans le cas de la Suisse, dont le marché du carbone est lié à celui-ci. Les importations d’électricité de pays tiers font l’objet d’une exemption limitée dans le temps (jusqu’en 2030) et soumise à conditions.

Six secteurs (acier, ciment, aluminium, engrais azotés, hydrogène et électricité), représentant environ la moitié des émissions industrielles, sont inclus dans le dispositif. D’ici à 2030, l’Union européenne prévoit d’élargir le MACF à d’autres secteurs, tels que le papier, le verre, l’aviation ou encore le transport maritime. Les importations de fer, d’acier et d’aluminium seront particulièrement touchées. « Le coût du MACF pour certains des principaux exportateurs vers l’UE pourrait dépasser 275 dollars par tonne d’acier fini. À titre de référence, en 2022, le prix moyen à l’importation des produits sidérurgiques couverts par le MACF était d’environ 1.450 dollars par tonne. Les redevances MACF pourraient augmenter le coût de l’acier livré à l’UE d’environ 56 % pour l’Inde et d’environ 49 % pour la Chine en 2034 », selon les estimations de Wood Mackenzie. Les prix de l’aluminium chinois et indien pourraient augmenter respectivement de 17% et 40%, complète ING.

Réticences

« C’est un dispositif nécessaire pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Il permet de garantir l’accès au marché européen aux industriels qui ont investi dans la décarbonation de leurs processus. Il est cependant difficile de savoir si le MACF va se mettre effectivement en place, considérant les réactions de certains pays dans le cadre des discussions de l’OMC », estime Marouane Bouchriha, gérant chez Candriam.

Sitôt la proposition de la Commission relative au MACF rendue publique, en juillet 2021, plusieurs des pays membres de l’Organisation se sont inquiétés d’un projet jugé attentatoire aux règles de libre-échange. L’UE se défend et invoque certaines des dispositions du traité du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), qui autorise la mise en place de mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » ou encore à « la conservation des ressources naturelles épuisables ». Certains pays, comme la Chine et l’Inde, envisagent cependant de saisir l’organe de règlement des différents de l’OMC. L’Indonésie et l’Afrique du Sud ont également exprimé leurs réserves. En septembre 2023, le CEEW (Conseil à l’Energie, à l’Environnement et à l’Eau) indien a estimé que le MACF concernerait plus de 10% des exportations en valeur à destination de l’UE, portant à 37 milliards de dollars le total des exportations concernées par les différentes barrières non-tarifaires communautaires, contre 27 milliards auparavant.

Les industriels européens ne sont pas davantage sereins. Le syndicat de l’acier italien multiplie les prises de parole. «Le coût de l’acier provenant de territoires tiers pourrait augmenter jusqu'à 15 %. Cela aurait des répercussions importantes sur l’ensemble de l’économie italienne et européenne», a récemment déclaré son président Paolo Sangoi. En France, France Stratégie comme Rexecode ont pointé les imperfections et insuffisances du mécanisme.

Le MACF pourrait accélérer des prises de décision politiques relatives à la mise en place d’un prix du carbone. En effet, les pays peuvent compenser le montant payé dans le cadre du MACF d’un montant équivalent à leur prix national. Le Vietnam est en réflexions avancées sur le sujet, tout comme l’Australie. C’est également l’une des propositions du CEEW, que de persévérer dans la structuration d’un marché du carbone. Enfin, si l’UE devait définir des règles strictes pour les crédits carbones éligibles au dispositif, le MACF pourrait également contribuer, en clarifier les normes encadrant les marchés volontaires des crédits carbone, donner une nouvelle impulsion à la construction de ces derniers, dont la crédibilité est régulièrement mise en doute depuis deux ans.